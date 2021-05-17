Мишустин сообщил о принятии новой госпрограммы в сфере сельского хозяйства

Москва, 17 мая. Кабмин РФ утвердил программу по увеличению эффективности введения в оборот сельского хозяйства новых земель.

Госпрограмма рассчитана на десять лет, параллельно с ней будет запущен ряд мер по мелиорации, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Его слова приводит ТАСС.

«По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопрос эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс», — отметил глава правительства.

Мишустин сообщил, что госпрограмма предполагает введение более 13 миллионов гектаров земли. Уже сейчас ведется сбор данных, которые необходимы для первого этапа реализации.

На соответствующие мероприятия планируется выделить в общей сложности 754 млрд рублей, из них 538 млрд предоставит федеральный бюджет.