Совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца Витории главным тренером

Москва, 17 мая. Совет директоров столичного «Спартака» утвердил назначения Руя Витории главным тренером команды.

Московский «Спартак» в ближайшее время объявит о назначении экс-тренера «Бенфики» Руя Витории наставником команды. Решение о подписании контракта с португальским специалистом было принято в ходе заседания совета директоров «красно-белых», пишет «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял второе место и получил возможность выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Командой руководил немецкий тренер Доменико Тедеско, который вместе с помощниками завершил работу с «красно-белыми».

Ранее Доменико Тедеско не исключил, что вернется в московский «Спартак». Столичный клуб немецкий специалист возглавлял с октября 2019 года.