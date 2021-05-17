Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов оправдался за критику Ольги Бузовой

Москва, 17 мая. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов объяснился после публикации критического поста об экс-ведущей телестройки, певице Ольги Бузовой.

Абрикосов посвятил исполнительнице хита «Мало половин» пост на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимки Бузовой с крашеными яйцами и пасхальными куличами, а также поздравление с исламским праздником Ураза-байрам из ее Stories. Экс-участник «Дома-2» заявил, что певица «стала богоотступницей ради лайков».

Многие комментаторы раскритиковали Абрикосова из-за этого поста, поскольку не увидели ничего зазорного в поздравлении с мусульманским праздником. Подписчики решили, что бывший участник реалити-шоу просто решил привлечь к себе внимание с помощью Бузовой. После этого Абрикосов оправдался за критику у себя в Instagram Stories.

«Друзья, пост о Бузовой — это пост о бездуховном человеке. Дело не в поздравлении», — отметил он.

Экс-участник «Дома-2» сообщил, что с уважением относится ко всем религиям. У Абрикосова есть друзья-мусульмане, и он поздравляет их с религиозными праздниками. Однако у Бузовой, по словам звезды реалити-шоу, все меняется в зависимости от ситуации.

«Сегодня она верит в бога на публику, завтра бегает по экстрасенсам, а послезавтра уже мусульманам в рот заглядывает», — возмутился Абрикосов.

Бывший участник телестройки ранее обвинил ведущую «Дома-2» Ксению Бородину в лицемерии. Он раскритиковал знаменитость после ее фото с бородой и усами.