Депутат Хинштейн поддержал идею Роскомнадзора не блокировать Twitter

Москва, 17 мая. Решение Роскомнадзора не блокировать социальную сеть Twitter полностью оправдано. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы России Александр Хинштейн.

По словам политика, администрация цифрового ресурса удалила 90% незаконного контента со своей площадки. Это означает, что решение представителей Роскомнадзора не блокировать Twitter вполне оправдано.

«Решение поддерживаю. Блокировка — не наш метод», — считает депутат Хинштейн.

Как стало известно ранее, суд в Москве подтвердил обоснованность штрафа Twitter на 8,9 млн рублей.