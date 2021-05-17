Пьяный мужчина прогуливался по Набережным Челнам с ружьем в руках

Набережные Челны, 17 мая. Нетрезвый гражданин хотел пострелять по банкам из пневматического ружья, его заметили местные жители.

Полиция установила личность мужчины, который прогуливался с ружьем по улицам Набережных Челнов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике. Стражи порядка уже изъяли оружие.

По версии следствия, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял пневматическое ружье и решил пострелять по банкам. Очевидцы засняли вооруженного мужчину на видео и выложили в Сеть.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Жителю Приморья грозит 10 лет тюрьмы за стрельбу по подросткам из пневматического ружья, писал ФАН.