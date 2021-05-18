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18 мая 15:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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Коллеги пусть завидуют: Генрих Кен рассказал об уникальности фильма «Турист»

  /   Обновлено: 18 мая 2021 14:03
Шоу-бизнес
Коллеги пусть завидуют: Генрих Кен рассказал об уникальности фильма «Турист»
kino-teatr.ru  /  Мирабела

По целому ряду причин фильм «Турист» стал новой вехой в истории российского кино. Таким мнением поделился в беседе с ФАН креативный продюсер Генрих Кен.

Собеседник рассказал подробности создания картины, снятой в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Лента рассказывает о работе в этой стране российских инструкторов, которые ведут подготовку местных военнослужащих. Премьера ленты состоится 19 мая на НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Это первый полнометражный фильм, который создавался в ЦАР. Там снялось около 700 местных жителей. Было задействовано порядка 50 каскадеров, которые стали ими за две недели. Причем их подготовили настолько хорошо, что ни одной травмы на площадке не было, несмотря на съемки падения с мотоциклов, взрывов, перестрелок. Это тоже в какой-то степени уникальная история», — сообщил креативный продюсер.

Генрих Кен поведал, как им удавалось адаптироваться к непривычному климату далекой страны.

«Температура там — 35 градусов. При этом группе надо ходить, бегать. Каждому человеку нужно было выпивать по шесть бутылок воды в день. За себя могу сказать: через неделю ты уже привыкаешь к таким условиям», — рассказал собеседник ФАН.

Коллеги пусть завидуют!: Генрих Кен рассказал об уникальности фильма «Турист»
turistfilm.ru  / Tourist Film Group

В завершение он подчеркнул, что данный проект стал уникальным из-за целого ряда обстоятельств.

«Представьте, 80 европейцев приезжают в Центральную Африку, и эта группа не слегла, а могло случиться все что угодно. Параллельно искали объекты, проводили съемки. Очень короткие сроки работы для полного метра. Очень короткий период постпродакшна. Что ни возьми, во всем история уникальна. Больше такого никто не делал. Коллеги пусть завидуют!» — подытожил Генрих Кен.

Премьеру фильма можно будет посмотреть на НТВ 19 мая в 23:40.

Ранее режиссер Андрей Батов раскрыл детали работы над фильмом «Турист».

кино турист генрих кен
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