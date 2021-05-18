Коллеги пусть завидуют!: Генрих Кен рассказал об уникальности фильма «Турист»

По целому ряду причин фильм «Турист» стал новой вехой в истории российского кино. Таким мнением поделился в беседе с ФАН креативный продюсер Генрих Кен.

Собеседник рассказал подробности создания картины, снятой в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Лента рассказывает о работе в этой стране российских инструкторов, которые ведут подготовку местных военнослужащих. Премьера ленты состоится 19 мая на НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Это первый полнометражный фильм, который создавался в ЦАР. Там снялось около 700 местных жителей. Было задействовано порядка 50 каскадеров, которые стали ими за две недели. Причем их подготовили настолько хорошо, что ни одной травмы на площадке не было, несмотря на съемки падения с мотоциклов, взрывов, перестрелок. Это тоже в какой-то степени уникальная история», — сообщил креативный продюсер.

Генрих Кен поведал, как им удавалось адаптироваться к непривычному климату далекой страны.

«Температура там — 35 градусов. При этом группе надо ходить, бегать. Каждому человеку нужно было выпивать по шесть бутылок воды в день. За себя могу сказать: через неделю ты уже привыкаешь к таким условиям», — рассказал собеседник ФАН.

turistfilm.ru / Tourist Film Group

В завершение он подчеркнул, что данный проект стал уникальным из-за целого ряда обстоятельств.

«Представьте, 80 европейцев приезжают в Центральную Африку, и эта группа не слегла, а могло случиться все что угодно. Параллельно искали объекты, проводили съемки. Очень короткие сроки работы для полного метра. Очень короткий период постпродакшна. Что ни возьми, во всем история уникальна. Больше такого никто не делал. Коллеги пусть завидуют!» — подытожил Генрих Кен.

Премьеру фильма можно будет посмотреть на НТВ 19 мая в 23:40.

Ранее режиссер Андрей Батов раскрыл детали работы над фильмом «Турист».