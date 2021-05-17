США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня

Власти Германии распорядились продолжить укладку «СП-2» В Федеральном морском и гидрографическом агентстве ФРГ распорядились немедленно продолжить строительство газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии. Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В укладке труб задействованы два судна — «Фортуна» и «Академик Черский». Напомним, вице-премьер Александр Новак пообещал завершить строительство уже в этом году. А в Германии сообщили, что проложить осталось всего 80 километров труб. При этом канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено без оглядки на санкции США.

США продадут ЦАХАЛ высокоточное оружие idf.il / Администрация Белого дома разрешила продажу армии обороны Израиля оружия высокой точности на сумму на сумму 735 миллионов долларов. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post. Номенклатура вооружений американского производства, предоставляемых израильской армии, пока неизвестна — как и сроки выполнения вышеупомянутых намерений Вашингтона. Израиль ежегодно получает значительную военную помощь от США и закупает у американцев многие виды боевой техники, в том числе ракеты и истребители. Напомним, ранее американский президент Джо Байден публично пообещал, что США не будут вмешиваться в вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем.