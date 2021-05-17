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Политика
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Весь мир
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19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
Все новости
17 мая 19:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
Все новости

США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня

Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
idf.il

Власти Германии распорядились продолжить укладку «СП-2»

В Федеральном морском и гидрографическом агентстве ФРГ распорядились немедленно продолжить строительство газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии. Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В укладке труб задействованы два судна — «Фортуна» и «Академик Черский». Напомним, вице-премьер Александр Новак пообещал завершить строительство уже в этом году. А в Германии сообщили, что проложить осталось всего 80 километров труб. При этом канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено без оглядки на санкции США.

США продадут ЦАХАЛ высокоточное оружие

США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
idf.il  / 

Администрация Белого дома разрешила продажу армии обороны Израиля оружия высокой точности на сумму на сумму 735 миллионов долларов. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post. Номенклатура вооружений американского производства, предоставляемых израильской армии, пока неизвестна — как и сроки выполнения вышеупомянутых намерений Вашингтона. Израиль ежегодно получает значительную военную помощь от США и закупает у американцев многие виды боевой техники, в том числе ракеты и истребители. Напомним, ранее американский президент Джо Байден публично пообещал, что США не будут вмешиваться в вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем.

Лукашенко подписал поправки к законодательству Белоруссии

США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал поправки к законодательству, регулирующие деятельность правоохранителей и органов внутренних дел, согласно которым, силовикам дается право применять оружие и спецсредства «с учетом складывающейся обстановки». Документ, который ранее был принят нижней палатой парламента, зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов, что свидетельствует о его подписании главой государства. Новым законом в Белоруссии уточняются условия применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Он также определяет основания для проведения личного досмотра граждан и их имущества. Основные положения вступят в силу через месяц после официального опубликования поправок.
сша белоруссия израиль лукашенко джо байден фрг палестина северный поток - 2 цахал сп-2
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Все новости / Общество / США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
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