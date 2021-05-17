Бывшую принцессу Люксембурга осудили за снимок в интересном положении

Люксембург, 17 мая. Экс-супруга принца Люксембургского Луи 34-летняя Тесси Антони находится в ожидании третьего ребенка. Даже в интересном положении девушка не собирается отказываться от спорта.

Женитьба принца Луи на дочери обычного плиточника Тесси Энтони в свое время наделала много шума. Ради любимой Луи готов был отказаться от титула и престола, однако королевская семья неожиданно приняла девушку и даже сделала ее принцессой. В браке с королевским наследником Тесс родила двух сыновей. Современная сказка о Золушке, к сожалению, закончилась разводом.

После разрыва с Луи Тесси начала отношения с швейцарским финансистом Фрэнком Флосселом, от которого и ждет сейчас третьего ребенка. Экс-принцесса Люксембурга регулярно делится на своей странице в Instagram подробностями своей беременности. Однако под последним снимком разразилась настоящая буря. Фото сделано во время велопрогулки Тесси со своим женихом.

«Поддерживаю себя в форме. Не волнуйтесь, это последняя велопрогулка перед родами», — попыталась успокоить фолловеров экс-супруга принца Луи.

Подписчики раскритиковали будущую маму, которая в кадре задрала футболку и оголила беременный живот. Но больше фолловеров возмутило, что Тесси продолжает участвовать в веломарафонах, подвергая ребенка опасности.

«Вы с ума сошли! Если себя не бережете, то подумайте о малыше!»; «Езда на велосипеде на таких сроках опасна!» — высказались фолловеры.

Принц Луи после развода тоже пытается наладить личную жизнь. В апреле представители Королевского дворца Люксембурга сообщили, что 34-летний Луи обручился с возлюбленной Скарлетт-Лорен Синг.