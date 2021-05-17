Бывшую принцессу Люксембурга осудили за снимок в интересном положении

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17 мая 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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Бывшую принцессу Люксембурга осудили за снимок в интересном положении

Шоу-бизнес
Бывшую принцессу Люксембурга осудили за снимок в интересном положении
Global Look Press  /  Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com

Люксембург, 17 мая. Экс-супруга принца Люксембургского Луи 34-летняя Тесси Антони находится в ожидании третьего ребенка. Даже в интересном положении девушка не собирается отказываться от спорта.

Женитьба принца Луи на дочери обычного плиточника Тесси Энтони в свое время наделала много шума. Ради любимой Луи готов был отказаться от титула и престола, однако королевская семья неожиданно приняла девушку и даже сделала ее принцессой. В браке с королевским наследником Тесс родила двух сыновей. Современная сказка о Золушке, к сожалению, закончилась разводом.

После разрыва с Луи Тесси начала отношения с швейцарским финансистом Фрэнком Флосселом, от которого и ждет сейчас третьего ребенка. Экс-принцесса Люксембурга регулярно делится на своей странице в Instagram подробностями своей беременности. Однако под последним снимком разразилась настоящая буря. Фото сделано во время велопрогулки Тесси со своим женихом.

«Поддерживаю себя в форме. Не волнуйтесь, это последняя велопрогулка перед родами», — попыталась успокоить фолловеров экс-супруга принца Луи.

Подписчики раскритиковали будущую маму, которая в кадре задрала футболку и оголила беременный живот. Но больше фолловеров возмутило, что Тесси продолжает участвовать в веломарафонах, подвергая ребенка опасности.

«Вы с ума сошли! Если себя не бережете, то подумайте о малыше!»;

«Езда на велосипеде на таких сроках опасна!» — высказались фолловеры.

Принц Луи после развода тоже пытается наладить личную жизнь. В апреле представители Королевского дворца Люксембурга сообщили, что 34-летний Луи обручился с возлюбленной Скарлетт-Лорен Синг.

беременность здоровье королевская семья принц луи
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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшую принцессу Люксембурга осудили за снимок в интересном положении
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