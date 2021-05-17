Ангела Меркель выразила солидарность с Израилем

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17 мая 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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Ангела Меркель выразила солидарность с Израилем

Политика
Ангела Меркель выразила солидарность с Израилем
Global Look Press  /  Michele Tantussi/dpa

Берлин, 17 мая. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.

Меркель в ходе переговоров решительно осудила продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из Газы. Она заверила собеседника в солидарности Берлина и выразила надежду на немедленное урегулирование ситуации.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин ранее выступил против применения силы в отношении мирного населения Израиля и Палестины. По информации НСН, глава ведомства Сергей Лавров позже осудил ракетные удары из сектора Газа по жилым районам.

меркель израиль германия
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