Ангела Меркель выразила солидарность с Израилем

Берлин, 17 мая. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.

Меркель в ходе переговоров решительно осудила продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из Газы. Она заверила собеседника в солидарности Берлина и выразила надежду на немедленное урегулирование ситуации.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин ранее выступил против применения силы в отношении мирного населения Израиля и Палестины. По информации НСН, глава ведомства Сергей Лавров позже осудил ракетные удары из сектора Газа по жилым районам.