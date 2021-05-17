На биткоин-кошелек ФБК поступил очередной крупный транш

На биктоин-кошелек «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) поступил транш в размере 720 тысяч рублей. Перевод средств может быть связан как с выступлением менеджера штабов Алексея Навального (структурные подразделения ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонида Волкова в Университете Чикаго, так и с предстоящим в понедельник судом над фондом.

В пятницу, 14 мая, на биткоин-кошелек ФБК поступил крупный перевод в размере 719 тысяч рублей.

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Почему бездействующий фонд продолжает получать столь крупные транши — неизвестно. Его немногие оставшиеся члены не организовывают митингов, ограничиваясь еженедельными трансляциями на YouTube, которые ведутся из зарубежья. Однако могут существовать минимум две причины, из-за которых ФБК мог получить более полумиллиона рублей.

Причина первая. За день до транша, 13 мая, состоялся круглый стол Университета Чикаго, в котором принимал участие Леонид Волков. В ходе мероприятия член команды Навального заявил, что для российской оппозиции сейчас сложились «самые благоприятные» времена. Его слова с учетом целой ситуации в отношении ФБК прозвучали парадоксально, но заключение Навального и прочие неприятности фонда Волков назвал «небольшими проблемами».

facebook.com / Леонид Волков

«Вы должны видеть более широкую картину — немного дистанцироваться от небольших проблем текущего момента, и картина сразу станет замечательной», — заявил он тогда.

Причина вторая. Сегодня, 17 мая, в Мосгорсуде состоялось рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального3 экстремистскими организациями. На данный момент деятельность обеих организаций ограничена по решению суда. Следующее заседание состоится 9 июня.

Последний крупный транш на биткоин-кошелек ФБК датируется 30 апреля. Тогда фонд получил чуть более 900 тысяч рублей. В этот же день Волков снял со счета 2,4 миллиона рублей.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга