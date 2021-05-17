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17 мая 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
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На биткоин-кошелек ФБК поступил очередной крупный транш

  /   Обновлено: 17 мая 2021 17:33
Общество
На биткоин-кошелек ФБК поступил очередной крупный транш
Федеральное агентство новостей  /  facebook.com / Алексей Навальный / pixabay.com

На биктоин-кошелек «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) поступил транш в размере 720 тысяч рублей. Перевод средств может быть связан как с выступлением менеджера штабов Алексея Навального (структурные подразделения ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонида Волкова в Университете Чикаго, так и с предстоящим в понедельник судом над фондом.

В пятницу, 14 мая, на биткоин-кошелек ФБК поступил крупный перевод в размере 719 тысяч рублей.

На биткоин-кошелек ФБК поступил очередной крупный транш
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Почему бездействующий фонд продолжает получать столь крупные транши — неизвестно. Его немногие оставшиеся члены не организовывают митингов, ограничиваясь еженедельными трансляциями на YouTube, которые ведутся из зарубежья. Однако могут существовать минимум две причины, из-за которых ФБК мог получить более полумиллиона рублей.

Причина первая. За день до транша, 13 мая, состоялся круглый стол Университета Чикаго, в котором принимал участие Леонид Волков. В ходе мероприятия член команды Навального заявил, что для российской оппозиции сейчас сложились «самые благоприятные» времена. Его слова с учетом целой ситуации в отношении ФБК прозвучали парадоксально, но заключение Навального и прочие неприятности фонда Волков назвал «небольшими проблемами».

На биткоин-кошелек ФБК поступил очередной крупный транш
facebook.com  / Леонид Волков

«Вы должны видеть более широкую картину — немного дистанцироваться от небольших проблем текущего момента, и картина сразу станет замечательной», — заявил он тогда.

Причина вторая. Сегодня, 17 мая, в Мосгорсуде состоялось рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального3 экстремистскими организациями. На данный момент деятельность обеих организаций ограничена по решению суда. Следующее заседание состоится 9 июня.

Последний крупный транш на биткоин-кошелек ФБК датируется 30 апреля. Тогда фонд получил чуть более 900 тысяч рублей. В этот же день Волков снял со счета 2,4 миллиона рублей.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

навальный волков фбк
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Все новости / Общество / На биткоин-кошелек ФБК поступил очередной крупный транш
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