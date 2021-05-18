Русские любят трудности: почему именно Россия должна выиграть ЧМ-2021 по хоккею

До чемпионата мира по хоккею осталось всего несколько дней — уже 21 мая сборная России проведет свой дебютный матч, где ей будет противостоять команда Чехии. Болельщики соскучились по большим турнирам, ведь в прошлом году мировое первенство пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. ЧМ-2021 тоже «многострадальный»: на фоне политических протестов право проведения чемпионата отобрали у Белоруссии, все матчи будут сыграны в Латвии.



Главный тренер сборной России Валерий Брагин окончательно определился с заявкой на турнир, свободными остались только два места под возможный приезд игроков из-за океана. Состав в силу различных причин получился откровенно революционным: для 16 из 26 хоккеистов чемпионат мира будет первым в карьере. Такого с нашей национальной командой не случалось уже очень давно — как правило, наши составы на мировых первенствах буквально «ломились» от звезд разной степени яркости. Тем не менее, по именам заявка достаточно неплохая.



Состав сборной России



Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов. Защитники: Владислав Гавриков, Георгий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков. Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.



Так почему же сборная России должна выиграть чемпионат мира? Ведь наш набор игроков бывал и значительно посильнее, а последнее «российское» золото датировано далеким 2014 годом. За рулем национальной команды — Валерий Брагин: специалист с огромным опытом, но почти все его победы были добыты с молодежной сборной. Поддержки болельщиков тоже ждать не стоит: из-за коронавируса трибуны будут пустыми. ФАН объясняет, почему именно 2021 все-таки должен стать годом хоккейного российского триумфа.



Официальный сайт Федерации хоккея России /

Официальный сайт Федерации хоккея России /

Однозначно можно сказать, что самая сильная сторона нашей команды — оборона. Линия, традиционная считающаяся «проблемной», нынешней весной по именам выглядит очень грозно: чего стоит один, признанный лучшим защитником «Филадельфии Флайерз». Под стать ему(«Коламбус Блю Джекетс»),(«Оттава Сенаторз») и(«Чикаго Блэкхоукс»), высоко котирующиеся за океаном. Хороши и защитники из КХЛ, которые наверняка составят третью-четвертую пару. Термин, наиболее подходящий нашей обороне — «баланс», который всегда был нашей ахиллесовой пятой. Обычно мы сильны вратарями и крайними форвардами, но теперь ситуация иная. Возможно, именно это сыграет на руку российской сборной.Больше половины наших игроков впервые едут на соревнование такого уровня, как чемпионат мира. Однако недостаток опыта будет с лихвой «перекрываться» сумасшедшей мотивацией. Не секрет, что некоторые знаменитые хоккеисты с прохладцей относятся к чемпионатам мира: например, там можно получить травму, которая повредит дальнейшей карьере. Тем же российским игрокам, которые отправятся в Ригу, нужно многое доказывать, в частности, это необходимо вратарской бригаде.— игроки крепкого уровня, но в когорту «звезд» они не входят. Удачное выступление на ЧМ-2021 может значительно поднять их «акции», то же самое касается как полевых игроков, так и их наставника. Валерию Брагину нужно показать, что он может побеждать не только с молодежью.Не секрет, что для российских спортсменов, как и для большинства россиян в целом, комфортные условия зачастую становятся «капканом». В нашем менталитете словно заложены борьба и превозмогание, нам намного проще сначала загнать себя в глубокую яму, а уже потом оттуда героически выбираться. Хоккейная сборная — не исключение: чаще всего наши «дрим-тим» не добывали золота, хотя имели целую россыпь супер-талантов. За примерами далеко не ходить не надо, чего стоит только третье место на ЧМ-2016 или чудовищный провал на ЧМ-2000, когда сборная с 15 игроками НХЛ заняла 11-е место. Сейчас же на сборную не давит груз ожиданий, ее не будут критиковать за условное третье место. Есть шанс, что отсутствие давления поможет нашей команде раскрыться.

Вывод



Конечно, у нашей сборной немало слабых мест. Центральные нападающие — далеко не самые сильные на турнире, как и вратари. Тренерский штаб, для которого чемпионат мира станет первым серьезным испытанием. В наличии также игровые и тактические минусы, что продемонстрировал последний этап Евротура. Но крепкая защита, высокая мотивация и умение выбираться из сложных ситуаций должны помочь российской сборной. Ну и, конечно, не помешает немного удачи. Будем надеяться, что 6 июня вся страна будет праздновать победу хоккейной сборной в финале ЧМ-2021. В нашу команду можно и нужно верить.