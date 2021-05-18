Русские любят трудности: почему именно Россия должна выиграть ЧМ-2021 по хоккею

До чемпионата мира по хоккею осталось всего несколько дней — уже 21 мая сборная России проведет свой дебютный матч, где ей будет противостоять команда Чехии. Болельщики соскучились по большим турнирам, ведь в прошлом году мировое первенство пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. ЧМ-2021 тоже «многострадальный»: на фоне политических протестов право проведения чемпионата отобрали у Белоруссии, все матчи будут сыграны в Латвии.
Главный тренер сборной России Валерий Брагин окончательно определился с заявкой на турнир, свободными остались только два места под возможный приезд игроков из-за океана. Состав в силу различных причин получился откровенно революционным: для 16 из 26 хоккеистов чемпионат мира будет первым в карьере. Такого с нашей национальной командой не случалось уже очень давно — как правило, наши составы на мировых первенствах буквально «ломились» от звезд разной степени яркости. Тем не менее, по именам заявка достаточно неплохая.
Состав сборной России
Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов. Защитники: Владислав Гавриков, Георгий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков. Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.
Так почему же сборная России должна выиграть чемпионат мира? Ведь наш набор игроков бывал и значительно посильнее, а последнее «российское» золото датировано далеким 2014 годом. За рулем национальной команды — Валерий Брагин: специалист с огромным опытом, но почти все его победы были добыты с молодежной сборной. Поддержки болельщиков тоже ждать не стоит: из-за коронавируса трибуны будут пустыми. ФАН объясняет, почему именно 2021 все-таки должен стать годом хоккейного российского триумфа.
Однозначно можно сказать, что самая сильная сторона нашей команды — оборона. Линия, традиционная считающаяся «проблемной», нынешней весной по именам выглядит очень грозно: чего стоит один Иван Проворов, признанный лучшим защитником «Филадельфии Флайерз». Под стать ему Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Артем Зуб («Оттава Сенаторз») и Никита Задоров («Чикаго Блэкхоукс»), высоко котирующиеся за океаном. Хороши и защитники из КХЛ, которые наверняка составят третью-четвертую пару. Термин, наиболее подходящий нашей обороне — «баланс», который всегда был нашей ахиллесовой пятой. Обычно мы сильны вратарями и крайними форвардами, но теперь ситуация иная. Возможно, именно это сыграет на руку российской сборной.
Высочайшая мотивация
Больше половины наших игроков впервые едут на соревнование такого уровня, как чемпионат мира. Однако недостаток опыта будет с лихвой «перекрываться» сумасшедшей мотивацией. Не секрет, что некоторые знаменитые хоккеисты с прохладцей относятся к чемпионатам мира: например, там можно получить травму, которая повредит дальнейшей карьере. Тем же российским игрокам, которые отправятся в Ригу, нужно многое доказывать, в частности, это необходимо вратарской бригаде. Александр Самонов и Иван Федотов — игроки крепкого уровня, но в когорту «звезд» они не входят. Удачное выступление на ЧМ-2021 может значительно поднять их «акции», то же самое касается как полевых игроков, так и их наставника. Валерию Брагину нужно показать, что он может побеждать не только с молодежью.
Не секрет, что для российских спортсменов, как и для большинства россиян в целом, комфортные условия зачастую становятся «капканом». В нашем менталитете словно заложены борьба и превозмогание, нам намного проще сначала загнать себя в глубокую яму, а уже потом оттуда героически выбираться. Хоккейная сборная — не исключение: чаще всего наши «дрим-тим» не добывали золота, хотя имели целую россыпь супер-талантов. За примерами далеко не ходить не надо, чего стоит только третье место на ЧМ-2016 или чудовищный провал на ЧМ-2000, когда сборная с 15 игроками НХЛ заняла 11-е место. Сейчас же на сборную не давит груз ожиданий, ее не будут критиковать за условное третье место. Есть шанс, что отсутствие давления поможет нашей команде раскрыться.
Вывод
Конечно, у нашей сборной немало слабых мест. Центральные нападающие — далеко не самые сильные на турнире, как и вратари. Тренерский штаб, для которого чемпионат мира станет первым серьезным испытанием. В наличии также игровые и тактические минусы, что продемонстрировал последний этап Евротура. Но крепкая защита, высокая мотивация и умение выбираться из сложных ситуаций должны помочь российской сборной. Ну и, конечно, не помешает немного удачи. Будем надеяться, что 6 июня вся страна будет праздновать победу хоккейной сборной в финале ЧМ-2021. В нашу команду можно и нужно верить.