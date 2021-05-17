Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем

Французские военные захватили японский остров: по крайней мере, так было по сценарию многонациональных учений Jeanne D'Arc-21, прошедших на юге Японии при участии собственно национальных Сил самообороны, а также воинских подразделений США, Франции и Австралии.

Причем в этой «коалиции» никто и не скрывал, что маневры нацелены на противодействие Китаю, который в последнее время стал восприниматься «заинтересованными сторонами» в качестве более чем достойного военно-политического игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В «сухопутной части» широко разрекламированных учений Jeanne D'Arc-21 приняли непосредственное участие сто военнослужащих Сил самообороны Японии и по 60 военных от США и Франции, которые отрабатывали тактику ведения боя в городской застройке, а также произвели высадку на полигоне Киришима (префектура Миядзаки), имитируя высадку на один из островов «спорной территории».

По всей видимости, речь идет об архипелаге Сенкаку, в отношении которого Токио и Пекин не могут прийти к единому пониманию, чьи же это острова. Япония, разумеется, настаивает на том, что острова принадлежат ей. Поднебесная же, напротив, оспаривает такое утверждение и старается отобрать острова у своего соседа.

Китайское предупреждение

Конечно, высадка двух сотен десантников на полигоне, имитирующем остров, не способна впечатлить Народно-освободительную армию Китая, однако, такое действие, безусловно, заставляет задуматься о происходящих между участниками учений стремлениях. В частности, в Токио отметили, что Jeanne D'Arc-21 являются «ответом на возрастающие провокации Китая и постоянные попытки запугивания».

То есть, враг обозначен, что до последнего времени в мире было не принято делать. Врага определили, и начали собирать против него некую коалицию, в которую вошли США, как инициатор, затем Япония, как жертва, и остальные — у кого может возникнуть хоть бы какой-нибудь интерес к данному региону.

В частности, такой интерес проявила Франция, которая на юге Тихого океана имеет кусочек своей территории, — Французскую Полинезию — как отголосок былой колониальной власти. Франция не просто проявила интерес, но и отправила в регион десантно-вертолетный корабль-док Tonnerre, по образцу которого (тип Mistral) несколько лет назад для России строились «Владивосток» и «Севастополь».

Такой корабль, помимо штатных вертолетов и десантно-высадочных средств, способен принимать самолеты вертикального взлета и посадки, становясь, таким образом, мини-авианосцем, и имея возможность наносить удары как по надводным и воздушным, так и по наземным целям на достаточно большую глубину.

Корабли этого типа имеют исключительно наступательные задачи, и говорить о выполнении ими каких-то задач обороны, как минимум, некорректно. Так что же гонит французских военных так далеко от родины? От своей родины, где полиция и войска уже не способны контролировать окраины Парижа?

Свое мнение высказала и Германия, которой вдруг стало бесконечно больно за то, что возрастающая военно-морская мощь Китая «может принести хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а раз так, то Берлин выразил желание и готовность расположить в АТР свои воинские подразделения — пока что только на словах, но вполне возможно, что в долгий ящик это дело откладывать не будут, и немецкие солдаты воссоединятся по старой линии «Оси» с японскими самураями, исполнив давнюю мечту Адольфа Гитлера.

Однако европейцам хочется пожелать заняться своими делами, но разве голос разума — это про современную Европу?

По мнению ряда специалистов, создание Вашингтоном Азиатско-Тихоокеанской военной коалиции (некоего аналога Североатлантического НАТО), вызвано стремлением получить достаточный перевес сил в противостоянии с Китаем на фоне роста военно-морского могущества Поднебесной, которое ВМС США, как мы сейчас видим, не способно компенсировать своими силами.

А что Китай

Пекин давно уже обогнал Соединенные Штаты по количеству боевых кораблей, ежегодно вводимых в боевой состав своего флота, что позволяет Китаю приобретать все большую уверенность в своих силах, как минимум, на прилегающих территориях. И островной архипелаг Сенкаку не является исключением из этого правила, как бы Токио не пыталось доказать свое право на эти куски земли в океане, по всей видимости, придет тот час, когда Пекин перейдет от слов к делу и силой оружия заставит Японию признать поражение.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Запрещая такое развитие событий, США демонстрируют готовность поддержать своего самого сильного союзника в АТР, при этом позволяя японцам утверждать, что это Токио выступает в роли организатора коалиции.

Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что «Япония продемонстрирует свою силу, и силу своих партнеров». Партнерами в Токио называют страны, которые разделяют их взгляды на опасность, представляемую Китаем.

Можно долго перечислять страны-единомышленники, соседствующие с Китаем, которые в силу определенных обстоятельств и обязательств готовы заступаться за Японию в противостоянии с Китаем. Здесь в целом не возникает больших противоречий. Противоречия начинаются тогда, когда в списке этих стран появляются европейские государства. Впрочем, некоторых из них, например, Францию, можно использовать, хотя защищаемые ею интересы неоправданны, однако, цели других не совсем ясны.

А настоящая цель вовлечения европейских стран в создаваемую Азиатско-Тихоокеанскую военную коалицию, по всей видимости, заключается лишь в том, чтобы втянуть такие государства как Германия, Великобритания и Франция в будущий военный конфликт с Китаем. Чтобы, так сказать, разделить солидарную ответственность, а, скорее, военные расходы, на победу над Поднебесной. А то, что конфликт уже не за горами — это очевидно.