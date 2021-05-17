Роскомнадзор не исключил замедления работы Facebook и YouTube

Москва, 17 мая. Работа Facebook и YouTube может быть замедлена, если они не удалят запрещенный на территории РФ контент, сообщили в Роскомнадзоре.

Случаи публикации противоправных материалов выявили на Facebook и YouTube, в связи с чем Роскомнадзор может принять меры по ограничению трафика, аналогичные тем, что применялись по отношению к Twitter.

Компанию Facebook могут оштрафовать на 28 млн рублей по четырем новым протоколам Роскомнадзора, связанным с отказом удалить запрещенные сведения, сообщили ранее в 422-м мировом судебном участке.