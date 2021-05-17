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17 мая 19:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
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Там, где наши, — мирная жизнь: режиссер «Туриста» раскрыл подробности создания фильма

Общество
Там, где наши, — мирная жизнь: режиссер «Туриста» раскрыл подробности создания фильма
фото из личного архива Андрея Батова  / 

Российские инструкторы, работающие в Центральноафриканской Республике (ЦАР), представляют собой пример, на который нужно равняться нашей молодежи. Об этом в беседе с ФАН рассказал режиссер Андрей Батов.

Собеседник раскрыл подробности работы над новым проектом «Турист», съемки которого проходили в ЦАР. Премьера фильма состоится 19 мая на НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Нам помогала вся страна. В съемках приняла участие целая деревня — от мала до велика. Они были задействованы и в массовке, и в групповке, и в больших эпизодах. Ребята покрепче играли боевиков и солдат национальной армии (FACA). Кроме наших десяти русских парней, 99% ролей исполняли местные жители. Огромная им благодарность. Без них кино не получилось бы», — сообщил режиссер.

Андрей Батов поведал, чего следует ожидать зрителям от его картины.

«Фильм основан на реальных событиях. Зрителя ждет честная и подробная история о наших парнях, которые не только выполняют свой долг, но и реально помогают ЦАР навести порядок и улучшить условия жизни. Когда местное население видит белого человека и слышит французскую речь, то на их лицах можно заметить неприязнь. Но как только они слышат русский язык, начинают улыбаться, подходят, здороваются», — рассказал собеседник ФАН.

Там, где наши — мирная жизнь: режиссер «Туриста» раскрыл подробности создания фильма
фото из личного архива Андрея Батова  / 

В завершение он подчеркнул, каким важным событием в его жизни стала работа над проектом «Турист».

«Природа не терпит пустоты. Если в ЦАР не будет нас, будут другие. Я их там видел. Это абсолютно меркантильные люди, преследующие свои личные интересы. Им глубоко плевать на Африку, на этих детей. Но там, где наши, там мирная жизнь, верховенство закона и права. Я сам видел наших ребят, общался с ними. Это не просто элита, а золотой фонд нации. Это потрясающие люди. У них абсолютно правильные акценты в миропонимании. Я очень горжусь, что мне выпал шанс снять про них кино. На них нужно равняться молодежи», — заверил Андрей Батов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, чего он ждет от фильма «Турист».

кино турист батов
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Все новости / Общество / Там, где наши, — мирная жизнь: режиссер «Туриста» раскрыл подробности создания фильма
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