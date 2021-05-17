Там, где наши, — мирная жизнь: режиссер «Туриста» раскрыл подробности создания фильма

Российские инструкторы, работающие в Центральноафриканской Республике (ЦАР), представляют собой пример, на который нужно равняться нашей молодежи. Об этом в беседе с ФАН рассказал режиссер Андрей Батов.

Собеседник раскрыл подробности работы над новым проектом «Турист», съемки которого проходили в ЦАР. Премьера фильма состоится 19 мая на НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Нам помогала вся страна. В съемках приняла участие целая деревня — от мала до велика. Они были задействованы и в массовке, и в групповке, и в больших эпизодах. Ребята покрепче играли боевиков и солдат национальной армии (FACA). Кроме наших десяти русских парней, 99% ролей исполняли местные жители. Огромная им благодарность. Без них кино не получилось бы», — сообщил режиссер.

Андрей Батов поведал, чего следует ожидать зрителям от его картины.

«Фильм основан на реальных событиях. Зрителя ждет честная и подробная история о наших парнях, которые не только выполняют свой долг, но и реально помогают ЦАР навести порядок и улучшить условия жизни. Когда местное население видит белого человека и слышит французскую речь, то на их лицах можно заметить неприязнь. Но как только они слышат русский язык, начинают улыбаться, подходят, здороваются», — рассказал собеседник ФАН.

фото из личного архива Андрея Батова /

В завершение он подчеркнул, каким важным событием в его жизни стала работа над проектом «Турист».

«Природа не терпит пустоты. Если в ЦАР не будет нас, будут другие. Я их там видел. Это абсолютно меркантильные люди, преследующие свои личные интересы. Им глубоко плевать на Африку, на этих детей. Но там, где наши, там мирная жизнь, верховенство закона и права. Я сам видел наших ребят, общался с ними. Это не просто элита, а золотой фонд нации. Это потрясающие люди. У них абсолютно правильные акценты в миропонимании. Я очень горжусь, что мне выпал шанс снять про них кино. На них нужно равняться молодежи», — заверил Андрей Батов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, чего он ждет от фильма «Турист».