ЦБ обеспокоен рекордно высокой долговой нагрузкой граждан России

Москва, 17 мая. Первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ксения Юдаева оценила долговую нагрузку граждан.

Задолженность населения страны перед банками на данном этапе находится на исторически высоком уровне. Об этом представитель регулятора рассказала в ходе выступления в Государственной думе.

«В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о «пузырях», — отметила Юдаева.

Отмечая «исторически высокий» уровень долговой нагрузки россиян, она добавила, что ЦБ с 1 июля повысит надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.

Центральный банк РФ стремится снизить экономические стимулы отечественных банков к расширению кредитования. Принимаемые регулятором меры должны повысить их устойчивость к стрессовым сценариям в будущем, уверены в ЦБ.

Жителям Уральского федерального округа за первые три месяца 2021 года банки выдали 46,6 тыс. займов на сумму 110,8 млрд рублей. Общая ипотечная задолженность по итогам первого квартала достигла 1 трлн рублей, увеличившись на 18% в годовом выражении, пишет «ФедералПресс».