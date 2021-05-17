Роскомнадзор решил пока не блокировать Twitter в России

Москва, 17 мая. Соцсеть Twitter пока не будут блокировать на территории Российской Федерации. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.

Российское ведомство потребовало у администрации Twitter удалить запрещенный в РФ контент, однако сервис проигнорировал это замечание. Соцсети угрожала блокировка на территории страны за несоблюдение российского законодательства.

Скорость работы Twitter на мобильных устройствах в России замедлят в качестве меры борьбы с нарушением. Нововведение не коснется стационарных компьютеров, уточнили в Роспотребнадзоре.