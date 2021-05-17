Волгоградцу грозит лишение прав из-за езды с полицейскими мигалками

Волгоград, 17 мая. Молодой водитель стал фигурантом административного дела за незаконную установку проблесковых маячков на своей машине.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 24-летний мужчина. Правоохранителей смутили проблесковые маячки синего и красного цветов, установленные за решеткой радиатора и бампером. Также водитель затонировал стекла вопреки требованиям технического регламента.

Молодой человек стал фигурантом административного дела, а также собственноручно демонтировал мигалки. Согласно закону, подобные устройства подлежат конфискации. За свой поступок нарушитель может лишиться водительского удостоверения на полтора года.

В конце апреля автоюрист объяснил, чем водителям могут грозить неуплаченные штрафы за неправильную тонировку, писал ФАН.