У СК появилась версия о вербовке казанского стрелка

Казань, 17 мая. Следователи предположили, что Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в городской гимназии, могли «промыть мозги». По данным СК, юноша мог быть завербован.

Специалисты не исключают варианта, что за произошедшим кто-то стоит. Неизвестные могли манипулировать стрелком через Интернет. Для проверки этой версии сотрудники СКР начали изучать аккаунты Галявиева в игровых платформах, так как он достаточно многое время проводил за компьютером.

Вооруженное нападение на школу было совершено 11 мая. Ильназ Галявиев пришел в гимназию и открыл огонь по людям. В результате ЧП погибли девять человек, 23 получили ранения. Подозреваемый находится под арестом. Ему грозит пожизненный срок, сообщал ФАН.