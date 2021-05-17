Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах

Журналист Аркадий Мамонтов в эмоциональной беседе с ФАН назвал недостатки современной системы образования в России одной из причин трагедии в Казани.

Известный телеведущий в эксклюзивном интервью озвучил свое эмоциональное обращение россиянам в связи со стрельбой в казанской школе и рассказал, зачем он разыскивал создателя популярной рекламы пива в 1990-е.

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«Начало гигантского процесса»

— Аркадий Викторович, недавно в интервью нашему изданию вы высказались в поддержку инициативы общественного совета при детском омбудсмене о пожизненном запрете на интервью для маньяков. Объяснили это тем, что у многих людей, и особенно молодежи, формируется ложное представление о том, что такие преступления — это норма. Считаете ли вы, что расстрелявший детей и учителей в своей родной школе 19-летний житель Казани тоже оказался подвержен подобному влиянию?

— Думаю, да. Этот парень, который расстрелял детишек и учительницу в школе, сказал, что он бог и ненавидит людей. Чей он бог и почему людей ненавидит? Он отравлен информацией, которую впитал из интернета. Об этом шикарно сказал Никита Сергеевич Михалков. Он обратил внимание на то, что Стив Джобс и другие люди, которые занимаются интернет-технологиями, своих детей к компьютеру не подпускают. Они час в день им дают общаться и не позволяют смотреть все подряд.

Я сам столкнулся с этим в свое время: делал фильм-расследование про пиво, когда спаивали пивом наш народ… «Пойдем за Клинским», помните такое?

— Да, в 1990-е было на слуху…

— Вот я нашел того типа, который все это придумал, который выстраивал PR-компанию. Но он-то своим детям запрещал смотреть рекламу про пиво, оберегал! Этот человек потом стал чиновником, кстати говоря. Не знаю, где он сейчас. Наверное, в небытие ушел куда-то, а может где-нибудь на Багамах отдыхает в эти дни. А сколько жизней молодых было погублено этим пивом?

— Получается, что пропаганда определенных моделей поведения, даже косвенная, влияет на неокрепшие умы молодых людей. У нас уже неделю преступник из Казани во всех новостях: чем он жил, о чем писал, как дворами с ружьем наперевес шел в школу… Получается, это происшествие тоже не стоит так подробно освещать? Правильно я поняла вашу мысль?

— Нет-нет, вы не поняли меня. Освещать и рассказывать надо…

— Именно ему давать слово нельзя?

— Да, ни в коем случае не давать слово таким преступникам. Нельзя этого делать! Никакая свобода слова никогда не должна распространяться на маньяков и убийц — это правилом должно быть, табу. Потому что это вызывает цепную реакцию. В Штатах посмотрите, что происходит: они подробно рассказывают, со смакованием деталей, про стрельбу в своих школах. Это не значит, что сразу так будет, это просто одна из деталей большого процесса, который и у нас, в России, к сожалению, начался.

— Какого процесса? «Взращивания» шутеров?

— Поражения нашей русской морали: это как болезнь, понимаете? В Керчи несколько лет назад был приступ — человек расстрелял детишек, а сколько упреждено было таких атак на наши школы спецслужбами? А в Штатах это вообще эпидемия. Отчего она зависит? От воспитания, от образования.

Мы в России теряем наше классическое образование, нашу систему воспитания подрастающего поколения, которое прививало человеку уважение к чужой жизни, любовь к обществу, к стране и к другим людям. А сейчас в образовании усилиями некоторых деятелей, о которых и Михалков рассказывал, доломали советскую систему, а она была взята с царской, императорской системы воспитания, школьного образования. И сейчас разверзся ад. Вот только приоткрылась крышка ящика Пандоры, и уже оттуда полезли эти маньяки, которые в школах начинают убивать себе подобных.

В Штатах они это переживают много десятилетий, потому что там полная деградация образования, воспитания и, так сказать, общественного контроля в школах. А мы только в это вступили, заразились этим вирусом, и у нас это началось.

ФБА «Экономика сегодня» / Юлия Медведева

«Срочно возвращаться к основам — к классическому образованию»

— И как же лечить эту болезнь?

— Если сейчас это не остановить, не начать возвращаться к основам, к тому классическому образованию и воспитанию, которые были у нас всегда, благодаря чему мы были большим, сильным народом, тогда нас ждет, к сожалению, безрадостное будущее. Случаи расстрелов в школе будут повторяться все чаще и чаще. Люди, чиновники, которые отвечали за образование и которые сейчас там сидят, — на их совести смерть и кровь детишек, которые погибли, в частности, в Казани и тогда в Керчи.

— В чем именно должно заключаться реформирование системы образования? Нельзя же просто отмотать десятилетия назад: мир меняется и дети тоже.

— Учитель должен быть центром учебного и воспитательного процесса в школе. Нельзя все на самотек пускать. С одной стороны — родители, с другой — учитель. А сейчас в большей мере именно учитель, потому что родители зарабатывают деньги: им просто иногда бывает некогда детям рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо.

Вообще мы, взрослые, системно перестали объяснять детишкам, что такое хорошо, а что такое плохо. В Советском Союзе и еще раньше, в царской России, это четко и ясно объясняли. Даже стихотворение было такое. Кто сейчас помнит об этом стихотворении? Кто об этом помнит, об этой системе? Никто.

Хорошо, министр обороны Сергей Шойгу, дай бог ему здоровья, создал систему такую — «Юнармия». Там дети, по крайней мере, понимают, что такое Родина, что такое человек, зачем и для чего ты живешь. Это капля в море — это несколько сотен тысяч человек, но не миллионы.

Но система-то образования, которая охватывает миллионы людей, деградировала сейчас. Потому что ее пытались перекроить по западному лекалу, а все западное проиграло: их принципы нежизнеспособные. Сейчас, наоборот, англичане берут нашу старую систему образования и внедряют у себя в школах, потому что они нахлебались уже так называемой свободой в образовании.

— Вы говорите о возврате именно к советской системе или например, к эпохе 1990-х, но до введения ЕГЭ и других западных подходов?

— ЕГЭ — это вообще большой и сложный вопрос. И конечно, я против ЕГЭ. Я сам учился в школе: когда у тебя есть живое общение, ты сидишь пишешь сочинение, когда ты мыслишь, решаешь задачи, пускай со шпаргалками, пускай даже переписываешь, но это живое творчество. А когда ты галочки ставишь в тестах, это для дебилов.

Они с ЕГЭ, с тестами пытаются сделать из ученика потребителя, а не творца. Кто-то из бывших министров образования ляпнул эту глупость — что мы воспитываем идеального потребителя. Пускай лучше он сам будет потребителем, а нам надо воспитывать творца.

Президент сказал, что у нас впереди — технологический рывок. «Россия, вперед!» А как Россия может пойти вперед, если у нее кругом будут одни потребители, которые — пожрать, поспать, удовлетворить что-то плотское и все? А ведь надо действовать, думать, мыслить. Надо, чтобы у нас Гагарины рождались, Королевы, Рубинштейны: композиторы, ученые, физики, лирики… Где это все?

У нас сейчас история другая: у нас маньяки по телевизору и лицедеи. Вы когда в последний раз видели по телевизору, чтобы вам рассказывали о судьбе конструктора, летчика, героя? Я не видел, я только вижу, кто на ком женился, у кого какие дети и ДНК-тест — вот все, что я вижу.

— Спрос рождает предложение: именно такие темы массовая аудитория охотнее всего смотрит и читает.

— Я не вправе осуждать своих коллег, это рейтинги и все такое. Пожалуйста, ради бога, меня это не касается. Я просто рассуждаю: наш разговор начался с вопроса о том, откуда берутся такие преступники. Вот отсюда все и течет — из воспитания и образования.

Нужно возвращаться к системе, которая была: что-то взять из советской системы, что-то взять из той полусистемы, которая сложилась за эти 20-30 лет. Но для этого должен быть министр образования с высокой культурой, который заинтересован в благе своего Отечества. Как Столыпин, он должен думать о будущих поколениях, которые будут строить нашу страну.

Вот о чем он должен думать, а не о том, как распилить бюджет и распределить потоки: этой школе дать, тут сократить, здесь сэкономить и так далее. Деньги-то есть в стране. Если ты министр образования, если на такую должность тебя поставили, ты должен размышлять, созывать совет.

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«Все равно что глядеть целый час в очко нужника»

— Получится ли договориться, прийти к общему знаменателю, если разворачивать общественное обсуждение?

— У нас очень много интеллигентных, умных, верующих людей, которых можно собрать в совет по образованию. С ними нужно просто сесть и подумать: «Давайте, ребята, вернемся к чему-то такому, чтобы не было таких ужасов в школах». Значит мы что-то потеряли, что было создано раньше и что удерживало людей от этих страшных поступков.

Этот парень, который поубивал всех в Казани, он же родился, его из роддома мама с папой забирали, радовались: «Ой, родился! Какой мальчик!» Представляете, маленький был. А потом этот младенец вырос и убил других детишек, которых тоже забирали в свое время из роддома. Которые тоже кричали, ходили, первые шаги делали… А он взял и убил их в самом начале жизни, вот что страшно.

Образование — это основа основ нашего благополучия, нашего духовного состояния, народа нашего. Это на самом деле очень важная вещь, о которой за сиюминутными событиями мы забываем. Сколько фильмов было снято на эту тему, сколько копий сломано, а все равно гнут свою линию некоторые люди: проталкивают, протаскивают. Надо встать и сказать открыто: «Из-за того, что вы это делаете, все с ног на голову переворачиваете, у нас вырастают такие вот преступники, которые в школе расстреливают детей!»

Возвращаясь к тому, что нам показывают по телевизору и в сети. Конечно, ни к этим маньякам и преступникам мне хотелось бы обратиться, а к простым людям, к народу, который потребляет всю эту дрянь. Вы включите мозги-то: будьте критично настроены! Помните, что вы люди, а не животные, которых ведут в стойло, что вы не бараны! Нужно помнить Бога и думать о своей семье, о своих детях. И не смотреть это дерьмо, которое вам показывают.

Ведь это то же самое, что приехать в деревню, пойти в нужник и там целый час глядеть в очко. Только там еще и запах. Вы зачем смотрите на это дерьмо, зачем это вам нужно? Вы лучше книжку почитайте, в том же интернете откройте фильм какой-нибудь или картину посмотрите. Это будет намного лучше, чем вы будете терять драгоценные минуты своей жизни, которая коротка, на эту жуть.

Мир прекрасен! Оторвите бошку от интернета, поглядите вокруг себя. Ребенку в глаза посмотрите, погуляйте с ним. Съешьте мороженое, сходите на ВДНХ или на городскую площадь, к фонтану, съездите куда-то в парк, в лес… Посмотрите, какая сейчас весна: распускаются листочки, какие они нежные, а какого они оттенка зеленого — больше такого оттенка не будет. Скоро лето, и они станут взрослыми и жесткими. А небо какое голубое — поглядите наверх, на солнце, посмотрите, как оно играет. А вы тратите время на этих...

Вы уставились в землю, в ад вы смотрите, а вы поглядите вверх, где рай — туда надо идти, а не гореть, вот и все.