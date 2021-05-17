Виталий Милонов выступил против показа "Золушки" с Билли Портером в России

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17 мая 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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Виталий Милонов выступил против показа "Золушки" с Билли Портером в России

Общество
Виталий Милонов выступил против показа "Золушки" с Билли Портером в России
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 17 мая. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов негативно отозвался о новом фильме «Золушка» с гендерно-нейтральным актером Билли Портером в роли феи-крестной.

Парламентарий убежден, что эта лента не должна демонстрироваться на экранах российских кинотеатров. Депутат объяснил, почему выступает против показа переосмысленной «Золушки» в нашей стране.

«Новые стандарты погибающего общества будут пытаться заразить своей плесенью всех. Общество, которое выстоит, имеет шанс на выживание», — заявил Милонов.

По мнению депутата, соответствующие ведомства не допустят показа фильма в России. Политик отметил, что в нашей стране следят за подобными проблемами.

«Надеюсь, и в этот раз тоже не пройдет, потому что это, конечно, позор», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Милонов уверен, что такой конфликт ценностей будет встречаться в области культуры все чаще. Как заявил депутат, Запад должен слышать, что нашей стране подобное не подходит.

Перезапуск «Золушки» с гендерно-нейтральным актером инициировал видео-сервис Amazon Prime Video. Новые образы в ленте получат не только фея-крестная, но и другие персонажи.

милонов фильм золушка
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