Виталий Милонов выступил против показа "Золушки" с Билли Портером в России

Москва, 17 мая. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов негативно отозвался о новом фильме «Золушка» с гендерно-нейтральным актером Билли Портером в роли феи-крестной.

Парламентарий убежден, что эта лента не должна демонстрироваться на экранах российских кинотеатров. Депутат объяснил, почему выступает против показа переосмысленной «Золушки» в нашей стране.

«Новые стандарты погибающего общества будут пытаться заразить своей плесенью всех. Общество, которое выстоит, имеет шанс на выживание», — заявил Милонов.

По мнению депутата, соответствующие ведомства не допустят показа фильма в России. Политик отметил, что в нашей стране следят за подобными проблемами.

«Надеюсь, и в этот раз тоже не пройдет, потому что это, конечно, позор», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Милонов уверен, что такой конфликт ценностей будет встречаться в области культуры все чаще. Как заявил депутат, Запад должен слышать, что нашей стране подобное не подходит.

Перезапуск «Золушки» с гендерно-нейтральным актером инициировал видео-сервис Amazon Prime Video. Новые образы в ленте получат не только фея-крестная, но и другие персонажи.