Беги и ешь: в Сочи пройдет самый «вкусный пробег» страны

В рамках крупнейшего фестиваля ресторанной индустрии Gastreet Show пройдет благотворительный забег Run&Eat. Среди участников именитые шеф-повара и известные рестораторы.

Вести мероприятие и поддерживать бегунов будет популярный телеведущий и блогер Александр Белькович, который сам ведет очень активный образ жизни. Среди его спортивных увлечений баскетбол, серфинг и ролики.

Пресс-служба Gastreet Show /

Маршрут забега пройдет по крутым склонам Красной Поляны. А на финише участников ждет 300 килограммов вкуснейшего плова и памятная медаль. Все собранные средства от мероприятия будут направлены на оснащение кухонь в детских домах.

Пресс-служба Gastreet Show /

Ранее PR-эксперт Юлиана Шунина рассказала ФАН об открытии гастрономического фестиваля Gastreet в Сочи.