Аэропорту Ульяновска присвоили имя Карамзина

Ульяновск, 17 мая. Международный аэропорт в Ульяновске по указу президента России Владимира Путина получил имя российского писателя и историка Николая Карамзина.

Считается, что воздушная гавань по указу губернатора получила имя знаменитого литератора еще в 2011 году. Однако оно относилось исключительно к зданию аэровокзала.

Теперь в честь Карамзина назван весь аэропорт. Он стал одним из многих в РФ, получивших имя известного отечественного деятеля культуры. Идею переименования поддержали жители Ульяновска.