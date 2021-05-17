Тысячи украинцев умерли из-за жадности чиновников минздрава

В Киеве напротив Верховной рады состоялась акция протеста и памяти. Она была направлена против главы минздрава Украины Максима Степанова, который не сумел спасти тысячи украинцев от коронавирусной смерти. А поминовение прошло в честь 47 тысяч украинцев, не переживших пандемию, передает корреспондент ФАН с места событий.

Акция «Степанов должен уйти» началась рано утром, чтобы привлечь внимание депутатов, идущих на работу. Уже 18 мая им предстоит голосовать за отставку как минимум трех министров правительства, в первую очередь — главы минздрава Максима Степанова. По словам организаторов акции памяти, на нее «должны были выйти 47 тысяч украинцев, но они уже никогда не смогут этого сделать».

«Вместо них мы установили на площади поминальные свечи. Ведь то, сколько людей умерло от COVID-19 на Украине, просто ужасает. Это огромное число людей, равное населению целого украинского города — такого, как Ирпень или Белгород-Днестровский. Свечи на асфальте символизируют людей, которые умерли из-за отвратительной деятельности министра Степанова, — заявил ФАН глава благотворительного фонда «100% жизни» Дмитрий Шерембей. — Сегодня для тысяч больных коронавирусом украинцев нет мест в больницах, им не хватает кислорода, а о вакцинах они могут только мечтать. Все это — из-за неэффективности работы минздрава. Его глава должен не просто уйти в отставку, но и после нее ответить за свои преступления перед судом».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Шерембей подчеркнул, что цель акции — не только снять Степанова с должности, но и проверить все его действия и возбудить уголовное дело за его деятельность.

«Сегодня Украина платит страшную цену за ужасную работу чиновников минздрава. Реальная цифра умерших — не 47 тысяч, а в три-четыре раза больше, на деле их до 140 тысяч. Наш фонд с самого начала пандемии собирал большие суммы денег на аппараты ИВЛ, на кислород для больных, на маски, защитные костюмы для медиков и так далее. Но глава минздрава так хотел нажиться на этих поставках, что фактически заблокировал работу нашего фонда. По его приказу все поставки медикаментов и оборудования в больницы должны были идти только через структуры минздрава — с огромной наценкой, — заявил Шерембей. — Мы хотим, чтобы каждый документ, который подписал Степанов, оценили и проверили аудиторы. Мы хотим, чтобы власть прекратила назначать политически удобных министров. Министр должен заботиться о пациентах и врачах, а не о политиках».

На вопрос ФАН, могла ли спасти тысячи жизней украинцев российская вакцина «Спутник V» (от которой наотрез отказался Степанов), Шерембей заявил — чиновники Минздрава могли бы закупить 100 миллионов любых вакцин, если бы захотели.

«Тем самым они могли бы спасти десятки тысяч жизней наших граждан. У них под рукой был коронавирусный фонд в 65 млрд гривен (более 2,5 млрд долларов. — Прим. ФАН). Но на эти деньги было закуплено всего несколько миллионов вакцин. Остальное они просто «распили» и разворовали, — гневно сообщил глава фонда «100% жизни». — У них была возможность все сделать вовремя, но чиновники не смогли и не захотели этого сделать. Поэтому тысячи жизней погибших от коронавируса украинцев — на их совести. За все это их нужно посадить в тюрьму на огромные сроки».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«На этой площади свечи — лишь в память 1% тех, кто умер от COVID-19 за этот год, — заявила глава благотворительного фонда «Пациенты Украины» Инна Иваненко. — Я тоже потеряла близкого человека из-за коронавируса. Мой свекор умер 14 апреля. У него было сопутствующее заболевание — сахарный диабет, и он не смог дождаться своей очереди на вакцинацию. Когда вакцина появилась в стране, он сразу обратился к своему семейному врачу и попросил, чтобы его срочно вакцинировали. Но по плану вакцинации он попадал только на четвертый этап, в конце этого года. Я всегда говорила, что люди с сопутствующими заболеваниями должны вакцинироваться первыми, потому что они могут не дожить. Так и случилось с моим свекром. И виноват в этом прежде всего минздрав и его глава».

По ходу акции произошла странная сцена. На площадь со стороны Мариинского парка вышли полтора десятка человек с плакатами «Степанов должен уйти» и подписью фонда «Пациенты Украины». Вскоре выяснилось, что все эти люди пришли к Раде за деньги, и никто из них даже не знал, что, по замыслу устроителей, живых участников на акции не должно было быть вообще. Один из «протестующих» прямо заявил, что ничего не знает про Максима Степанова, а «просто увидел митинг, взял плакат и пришел».

Вскоре разборки с платными «участниками акции» устроил глава фонда «100% жизни» Шерембей. Он был дико возмущен действиями проплаченных протестующих и быстро выгнал их с площади.

«Эти негодяи вообще не понимают, что это акция, на которой вообще не должно быть людей, ее участники — умершие, 47 тысяч умерших. И я понимаю, что люди с плакатами могут за 200 гривен поддержать, кого и что угодно. Им вообще плевать, что их сограждане умерли. И что свечи стоят, им тоже наплевать. Это отвратительно!» — гневно заявил благотворитель.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Напомним, вопрос об увольнении Максима Степанова должен быть рассмотрен 18 мая на внеочередном заседании Верховной рады, о чем заявил ее спикер Дмитрий Разумков.

«Это заседание будет посвящено кадровым вопросам. Заявления по собственному желанию написали министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко. А на главу минздрава Степанова есть представление премьер-министра Украины», — сообщил Разумков.

По данным украинских СМИ, написать заявление о добровольной отставке министру Степанову предложил лично президент Владимир Зеленский. На это Степанов не дал четкого ответа и пошел «думать». В итоге никакого заявления глава минздрава писать не стал, и премьер-министр Украины Шмыгаль был вынужден подать в парламент представление о его увольнении. Сегодня главный кандидат на пост главы минздрава — главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Офис президента Украины объяснил необходимость увольнения трех министров кабмина настойчивыми требованиями посольства США. Однако, по мнению политологов, реальной причиной рокировок в правительстве является желание ОП «отодвинуть» от министерств одних украинских олигархов и «придвинуть» к ним других, более лояльных власти.

Главная задача Зеленского — успеть провести замены в кабмине до 20 мая, чтобы в канун второй годовщины своего президентства выдать эти перестановки за «новый этап реформ». Калейдоскоп персонажей во власти призван прикрыть главную проблему — никаких структурных реформ в стране Зеленский за два года не провел и, похоже, проводить не собирается.