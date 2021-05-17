Кировскому полицейскому вынесли приговор за смертельный наезд на ребенка

Киров, 17 мая. Экс-сотрудника полиции осудили за ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок. Сергей Меньшиков признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Авария произошла в июле 2019 года в селе Буйское Кировской области. Меньшиков за рулем Nissan Qashqai превысил скорость и сбил мальчика, который выехал на велосипеде на центральную улицу. В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года. Он будет находиться в колонии-поселении.

Ранее также был осужден эксперт Сергей Насонов. Следствие доказало, что он проявил халатность при проведении экспертизы тела ребенка, погибшего в ДТП.