Индийский политик рассказала, как коровы могут помочь в лечении коронавируса

Нью-Дели, 17 мая. Член индийского парламента от партии Bharatiya Janata Party (BJP) Прагья Сингх Тхакур заявила, что моча коров может быть полезна при борьбе с коронавирусом.

Парламентарий поделилась советами по лечению COVID-19 во время визита в одну из больниц для зараженных коронавирусом. Тхакур находилась в медицинском учреждении без маски, уточняет RT.

«Если мы будем пить мочу индийских коров, это уменьшит инфекцию в наших легких», — сказала политик в ходе визита.

Тхакур добавила, что сама пьет коровью мочу каждый день и потому до сих пор здорова. Ранее другой член партии BJP Суренда Сингх рассказал о пользе уринотерапии в формировании естественного иммунитета к COVID-19.

НСН приводила слова депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко о плачевной ситуации в Индии с пандемией коронавируса. Также сообщалось, что в страну доставили вторую партию российской вакцины «Спутник V».