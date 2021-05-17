Протестующие и власти Колумбии не смогли договориться о прекращении насилия

Богота, 17 мая. Президент Колумбии Иван Дуке и лидеры Национального забастовочного комитета не смогли в воскресенье прийти к соглашению о прекращении протестов.

Лидеры протестующих представили президенту список требований, содержащий более 100 пунктов, основным среди которых значится вывод с улиц армейских подразделений и штурмовых отрядов полиции (ESMAD) для прекращения кровопролития.

«Окончание милитаризации было самой важной темой встречи. Однако есть и другие не менее важные требования, которые мы представили на стол переговоров», — заявил Франциско Мальтес, председатель Центрального профсоюза рабочих (CUT).

Правозащитные организации требуют проведения расследования относительно действий полиции, в результате которых не менее 40 участников протестов были убиты, десятки получили ранения. Правозащитники сообщают о похищениях и пытках, которым подвергались активисты.

Федеральное агентство новостей /

В городе Попаян зарегистрирован случай сексуального насилия сотрудников полиции по отношению к несовершеннолетней участнице протестов.

El abuso sexual cometido sobre una menor de edad y su posterior suicidio implica la renuncia del director del Esmad y la Policía Nacional.



Es insostenible que estos funcionarios públicos sigan en funciones.



La reestructuración profunda de la policía es una prioridad del país — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2021

Офис генерального прокурора с начала общенациональной забастовки 28 апреля завел более 100 уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, которых обвиняют в избыточной жестокости в отношении демонстрантов.

Представители властей заверили протестующих, что правительство рассмотрит их требования в ходе совещания, запланированного на понедельник, 17 мая.

Ожидается, что очередной раунд переговоров между оппозицией и правительством состоится сегодня в 14:00 по местному времени.