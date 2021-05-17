Накрыть ведром: что делать, если в квартире обнаружилась змея

Тула, 17 мая. Неожиданного гостя обнаружили жители одной из квартир. В своем жилище туляки встретились с настоящей змеей. Удивление и испуг от такого свидания с глазу на глаз поразило каждую из сторон, и людей, и рептилию. Змея спряталась под шкаф, а хозяева квартиры позвонили в оперативные службы города и сотрудникам экзотариума. Его специалисты направились для изучения ситуации.

Змея оказалась маисовым полозом. Для человека он не опасен.

«Чаще всего у начинающих заводчиков убегают молочные змеи или маисовые полозы. Они безобидны для людей. Если граждане находят у себя дома неизвестную им экзотическую змею, нужно позвонить спасателям и в экзотариум. Лучше змею не трогать, не пытаться самостоятельно запугивать ее или, тем более, убивать. Змею надо изолировать, накрыть ведром, например. И сразу же обращаться к специалистам», – рассказала ФАН заведующая отделом развития Тульского областного экзотариума Елена Курлыкова.

Именно в экзотариуме на специальном карантине полоз находится сейчас. Там внезапный гость тульской квартиры обретет новый дом.