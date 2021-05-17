Казанская гимназия №175 потратила на охрану школы в 2020 году 104 тысячи рублей



Руководство школы уже неоднократно объясняло, что в связи с переходом школы на дистанционное обучение была сокращена и охрана в 2020 году в сравнении с предыдущими годами. Как известно на физическую охрану школ Управление образования региона денег не выделяло, поэтому на охрану шли внебюджетные средства. В распоряжении ФАН оказались отчеты по тратам и привлечении внебюджетных средств. Из них стало понятно, что школа лишь один раз увеличивала траты на охрану — в 2019 году, после событий в Керчи 2018 года.

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Согласно отчетам, в 2020 году на охрану было потрачено 104 тысячи рублей, по сути, охрана требуется 9 месяцев в году, то есть в месяц тратилось чуть больше 11 тысяч рублей – полноценного охранника на эти деньги найти невозможно. В 2019 году эта сумма составляла 296 тысяч рублей. Тут же более 32 тысяч из расчета 9 месяцев. На такие деньги тоже только вахтеров, но уже двух можно пригласить. В 2018 году услуги охраны стоили 55,5 тысяч, то есть в два раза меньше, чем в 2020.

«Усиление охраны в 2019 связано с событиями в Керчи, вероятнее всего», — пояснил источник в ведомстве.

Согласно отчетам, в 2017 и 2016 годах, внебюджетные деньги не выделались. Хотя охрана была — услуги компенсировались из других источников. Единственное, чем управление обеспечивало школы — это системы безопасности, в частности «Моя безопасность». Однако эта система может лишь предупредить о возможности появления опасности в учебном учреждении, физически остановить вооруженного террориста она, по понятным причина, не в состоянии. Да и в случае с Галявиевым, она его просто не расшифровала.

Напомним, 11 мая 2021 бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев, вооружившись винтовкой и СВУ, пришел в свою бывшую школу и расстрелял детей. В результате нападения погибло 9 человек и 21 пострадал. Сам стрелок сдался правоохранительным органам.