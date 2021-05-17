Казанская гимназия №175 потратила на охрану школы в 2020 году 104 тысячи рублей

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17 мая 17:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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Казанская гимназия №175 потратила на охрану школы в 2020 году 104 тысячи рублей

Общество
Казанская гимназия №175 потратила на охрану школы в 2020 году 104 тысячи рублей
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116


Руководство школы уже неоднократно объясняло, что в связи с переходом школы на дистанционное обучение была сокращена и охрана в 2020 году в сравнении с предыдущими годами. Как известно на физическую охрану школ Управление образования региона денег не выделяло, поэтому на охрану шли внебюджетные средства. В распоряжении ФАН оказались отчеты по тратам и привлечении внебюджетных средств. Из них стало понятно, что школа лишь один раз увеличивала траты на охрану — в 2019 году, после событий в Керчи 2018 года.

Гимназия №175 Казани потратила на охрану школы в 2020 году 104 тысячи рублей
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Согласно отчетам, в 2020 году на охрану было потрачено 104 тысячи рублей, по сути, охрана требуется 9 месяцев в году, то есть в месяц тратилось чуть больше 11 тысяч рублей – полноценного охранника на эти деньги найти невозможно. В 2019 году эта сумма составляла 296 тысяч рублей. Тут же более 32 тысяч из расчета 9 месяцев. На такие деньги тоже только вахтеров, но уже двух можно пригласить. В 2018 году услуги охраны стоили 55,5 тысяч, то есть в два раза меньше, чем в 2020.

«Усиление охраны в 2019 связано с событиями в Керчи, вероятнее всего», — пояснил источник в ведомстве.

Согласно отчетам, в 2017 и 2016 годах, внебюджетные деньги не выделались. Хотя охрана была — услуги компенсировались из других источников. Единственное, чем управление обеспечивало школы — это системы безопасности, в частности «Моя безопасность». Однако эта система может лишь предупредить о возможности появления опасности в учебном учреждении, физически остановить вооруженного террориста она, по понятным причина, не в состоянии. Да и в случае с Галявиевым, она его просто не расшифровала.

Напомним, 11 мая 2021 бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев, вооружившись винтовкой и СВУ, пришел в свою бывшую школу и расстрелял детей. В результате нападения погибло 9 человек и 21 пострадал. Сам стрелок сдался правоохранительным органам.

стрельба казанская школа стрельба в казани
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Все новости / Общество / Казанская гимназия №175 потратила на охрану школы в 2020 году 104 тысячи рублей
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