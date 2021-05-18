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18 мая 07:36
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новостей
07:14
Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
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Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу

Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
pixabay.com  / 

С приходом лета многие городские жители стремятся выезжать на природу, чтобы насладиться свежим воздухом, теплым солнцем, устроить пикник и погреться ночью у костра под звездным небом.

Прежде чем отправиться на такой отдых, стоит учесть несколько правил поведения на природе. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко дал несколько советов тем, кто собирается разжигать костер в лесу.

«Каждый, кто собирается на такого рода мероприятие, должен в первую очередь понимать, что брать с собой для обеспечения пожарной безопасности. Первое — огнетушитель, его можно приобрести. Второе — любое полотно, которым можно накрыть очаг возгорания, третье — вода. Также очаг возгорания можно засыпать землей, если есть такая возможность», — рассказал собеседник агентства.

Пожарный эксперт назвал главные правила безопасного отдыха в лесу
pxhere.com  / 

Пожарный эксперт рассказал, что категорически нельзя делать при серьезном возгорании.

«Нельзя тушить огонь веткой, тем более чем-либо задувать, иначе мы дадим кислород огню. Розжиг на самом деле — опасное средство: его нужно применять исключительно после того, как прочтете инструкцию. Самое главное — нельзя подливать розжиг на открытый огонь, будет сразу резкая вспышка пламени. Розжиг льется только на сухие угли, при этом дается им время на впитывание. Старайтесь поджигать на расстоянии», — добавил Виталий Бойко.  

Пожарный эксперт назвал главные правила безопасного отдыха в лесу
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Федеральное агентство новостей

Обязательно после того, как потушили костер, нужно его закопать: тогда мы точно будем уверены, что все угли погасли, огнь не распространится.

«В последнем постановлении ППР (правила противопожарного режима) есть пункт, который гласит, что костры в лесу разжигать запрещено. По-моему, даже предусмотрен штраф. Если открытый огонь, то должно быть не менее 100 м от леса, должна быть открытая площадка, рядом с костром должна быть бочка с водой или песком. Желательно сделать полосу из песка вокруг, чтобы при возгорании огонь не пошел дальше», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц — 10–20 тысяч рублей; на юридических лиц — 50–200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что ученые из Красноярска начали прогнозировать возникновение лесных пожаров при помощи дронов и спутников.

пожары лесные пожары безопасный отдых
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