Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу

С приходом лета многие городские жители стремятся выезжать на природу, чтобы насладиться свежим воздухом, теплым солнцем, устроить пикник и погреться ночью у костра под звездным небом.

Прежде чем отправиться на такой отдых, стоит учесть несколько правил поведения на природе. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко дал несколько советов тем, кто собирается разжигать костер в лесу.

«Каждый, кто собирается на такого рода мероприятие, должен в первую очередь понимать, что брать с собой для обеспечения пожарной безопасности. Первое — огнетушитель, его можно приобрести. Второе — любое полотно, которым можно накрыть очаг возгорания, третье — вода. Также очаг возгорания можно засыпать землей, если есть такая возможность», — рассказал собеседник агентства.

pxhere.com /

Пожарный эксперт рассказал, что категорически нельзя делать при серьезном возгорании.

«Нельзя тушить огонь веткой, тем более чем-либо задувать, иначе мы дадим кислород огню. Розжиг на самом деле — опасное средство: его нужно применять исключительно после того, как прочтете инструкцию. Самое главное — нельзя подливать розжиг на открытый огонь, будет сразу резкая вспышка пламени. Розжиг льется только на сухие угли, при этом дается им время на впитывание. Старайтесь поджигать на расстоянии», — добавил Виталий Бойко.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Обязательно после того, как потушили костер, нужно его закопать: тогда мы точно будем уверены, что все угли погасли, огнь не распространится.

«В последнем постановлении ППР (правила противопожарного режима) есть пункт, который гласит, что костры в лесу разжигать запрещено. По-моему, даже предусмотрен штраф. Если открытый огонь, то должно быть не менее 100 м от леса, должна быть открытая площадка, рядом с костром должна быть бочка с водой или песком. Желательно сделать полосу из песка вокруг, чтобы при возгорании огонь не пошел дальше», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц — 10–20 тысяч рублей; на юридических лиц — 50–200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что ученые из Красноярска начали прогнозировать возникновение лесных пожаров при помощи дронов и спутников.