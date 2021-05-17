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17 мая 19:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
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Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила

Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
pixabay.com  /  analogicus

Пенза, 17 мая. Невнимательная жительница областного центра угодила под железнодорожный состав при переходе путей. По счастливому стечению обстоятельств после столкновения с многотонным тепловозом она выжила.

В Пензенском линейном отделе МВД России на транспорте ФАН сообщили, что 76-летняя жительница областного центра начала переходить железную дорогу в специально оборудованном месте, несмотря на приближающийся поезд. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако предотвратить наезд не удалось. С травмами различной степени тяжести пенсионерка была госпитализирована. 

Аналогичный случай произошел на территории региона в начале марта этого года. Тогда 58-летний житель города Заречный так же переходил железную дорогу в оборудованном месте и не реагировал на сигналы машиниста. Данный инцидент закончился более трагично, так как от полученных травм пешеход скончался на месте.

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте напоминают гражданам, что перед переходом железнодорожных путей необходимо убедиться в отсутствии на них движущегося состава. Кроме того, пешеходам рекомендуют снимать наушники и капюшон перед пересечением железной дороги, так как они отвлекают внимание и ограничивают обзор.

Ранее ФАН сообщал, что под Пензой невнимательный тракторист получил удар бороной, после чего был госпитализирован. По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело.

россия пенза происшествие поезд пензенская область жд
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