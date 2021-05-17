Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила

Пенза, 17 мая. Невнимательная жительница областного центра угодила под железнодорожный состав при переходе путей. По счастливому стечению обстоятельств после столкновения с многотонным тепловозом она выжила.

В Пензенском линейном отделе МВД России на транспорте ФАН сообщили, что 76-летняя жительница областного центра начала переходить железную дорогу в специально оборудованном месте, несмотря на приближающийся поезд. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако предотвратить наезд не удалось. С травмами различной степени тяжести пенсионерка была госпитализирована.

Аналогичный случай произошел на территории региона в начале марта этого года. Тогда 58-летний житель города Заречный так же переходил железную дорогу в оборудованном месте и не реагировал на сигналы машиниста. Данный инцидент закончился более трагично, так как от полученных травм пешеход скончался на месте.

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте напоминают гражданам, что перед переходом железнодорожных путей необходимо убедиться в отсутствии на них движущегося состава. Кроме того, пешеходам рекомендуют снимать наушники и капюшон перед пересечением железной дороги, так как они отвлекают внимание и ограничивают обзор.

Ранее ФАН сообщал, что под Пензой невнимательный тракторист получил удар бороной, после чего был госпитализирован. По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело.