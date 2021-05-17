Туристов на Сахалине возят на морские встречи с сивучами

Десятки тюленей лежат на волнорезе, лениво передвигаются, издают громкие звуки. Понаблюдать за массовым скоплением этих животных в дикой природе предлагают туристам на Сахалине.

Здесь организуют необычные экскурсии — морскую прогулку к месту обитания млекопитающих. На легкомоторных лодках людей подвозят на определенное расстояние к волнорезу — достаточно близкое, чтобы рассмотреть сивучей, но при этом не напугать их.

«Вообще, я хочу сказать, мы стараемся каждый год приехать сюда, потому что те эмоции, которые мы получаем здесь — это такой заряд позитива, бодрости, настроения. Поэтому это уже у нас как традиция. Мы едем сюда за «незаезженными» эмоциями», — рассказала участница экскурсии Марина Басырова.

Туристический сезон на Сахалине уже открыт и продлится он, по словам организаторов, до конца августа.