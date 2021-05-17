Бизнесу невыгодно, а властям некогда: почему жителям новостроек негде гулять

В центральных районах крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, появляется все больше общественных пространств для отдыха горожан. Эти места становятся центром притяжения жителей и органично вписываются в городскую среду, что привлекает инвесторов и бизнесменов. Ситуация на окраинах мегаполисов прямо противоположная. Почему это происходит и могут ли сами жители новостроек как-то повлиять на количество зеленых зон? На эти вопросы ответила депутат МО Шушары г. Санкт-Петербурга Ольга Краснова в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Ольги Красновой, если в центре Санкт-Петербурга есть достаточное количество благоустроенных мест для отдыха горожан — парки, сады, скверы, то в новых районах, где активная застройка и заселение, они не всегда предусмотрены.

«В Шушарах раньше были совхозные земли — поля, потом их передали под застройку. Проект не предусматривал зон отдыха. Сейчас у нас есть две официальные зоны зеленых насаждений общего пользования. Причем одна из них — это замощенная площадь, на которой проходят мероприятия. И небольшой бесхозный сквер. И все», — рассказала Краснова.

Участки земли под парки и скверы, как рассказала депутат, есть, но они находятся в частной собственности. Ни застройщик, ни собственник не собираются вкладывать деньги в развитие зеленых зон, а городские власти не могут этого сделать, поскольку территория частная. Вопрос с выкупом земли в собственность государства тоже не стоит. По признанию Красновой, обычно площади выкупаются под крупные федеральные проекты либо под улично-дорожную сеть, но не под парки. При этом она отметила, что, с точки зрения бизнес-проекта, парковые зоны на окраинах города не очень привлекательны для инвесторов.

«Если бы это было прибыльно, то давно уже воспользовались случаем — застройщики и собственники сделали бы торгово-развлекательную зону. Но парк должен вырасти, для этого требуется время. Вот если бы парк запланировали в начале строительства, тогда да», — объяснила она.

Частный бизнес в развитие зеленых зон вкладываться не готов, а у городских властей много других проблем, чтобы разбираться с владельцами участков. В тех же Шушарах остро стоит вопрос с транспортной доступностью и переполненными школами, поэтому строительство парков и скверов будет рассматриваться в последнюю очередь.

Невские Новости /

Такие проекты, как «Твой бюджет», в рамках которого жители предлагают свои идеи, а лучшие из них потом реализуются за счет города, тоже не совсем эффективны, рассказала Ольга Краснова. Поскольку бюджет проекта ограничен 15 млн рублей.

«Это хорошая детская площадка или две поменьше. Для создания парка средств недостаточно — это во-первых. Второй момент — жители предлагают от души, но, когда происходит углубленный этап рассмотрения заявки комитетом, всплывают нюансы. Житель предложил, но он не знает, что на территории могут быть сети, это накладывает ограничения», — объяснила депутат.

Все проблемы в новых районах возникают из-за непродуманной планировки, уверена Краснова: решить их, когда застройщик уже сдал объекты, сложно. Потом, как правило, выясняется, что новоселам не хватает поликлиник, зеленых зон, площадок для выгула собак и прочих удобств. Поскольку земля для этого изначально не была предусмотрена, встроить их в микрорайон фактически невозможно.