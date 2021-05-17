Бизнесу невыгодно, а властям некогда: почему жителям новостроек негде гулять

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 17:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Все новости
17 мая 17:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Все новости

Бизнесу невыгодно, а властям некогда: почему жителям новостроек негде гулять

Общество
Бизнесу невыгодно, а властям некогда: почему жителям новостроек негде гулять
Невские Новости  / 

В центральных районах крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, появляется все больше общественных пространств для отдыха горожан. Эти места становятся центром притяжения жителей и органично вписываются в городскую среду, что привлекает инвесторов и бизнесменов. Ситуация на окраинах мегаполисов прямо противоположная. Почему это происходит и могут ли сами жители новостроек как-то повлиять на количество зеленых зон? На эти вопросы ответила депутат МО Шушары г. Санкт-Петербурга Ольга Краснова в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Ольги Красновой, если в центре Санкт-Петербурга есть достаточное количество благоустроенных мест для отдыха горожан — парки, сады, скверы, то в новых районах, где активная застройка и заселение, они не всегда предусмотрены.

«В Шушарах раньше были совхозные земли — поля, потом их передали под застройку. Проект не предусматривал зон отдыха. Сейчас у нас есть две официальные зоны зеленых насаждений общего пользования. Причем одна из них — это замощенная площадь, на которой проходят мероприятия. И небольшой бесхозный сквер. И все», — рассказала Краснова.

Участки земли под парки и скверы, как рассказала депутат, есть, но они находятся в частной собственности. Ни застройщик, ни собственник не собираются вкладывать деньги в развитие зеленых зон, а городские власти не могут этого сделать, поскольку территория частная. Вопрос с выкупом земли в собственность государства тоже не стоит. По признанию Красновой, обычно площади выкупаются под крупные федеральные проекты либо под улично-дорожную сеть, но не под парки. При этом она отметила, что, с точки зрения бизнес-проекта, парковые зоны на окраинах города не очень привлекательны для инвесторов.

«Если бы это было прибыльно, то давно уже воспользовались случаем — застройщики и собственники сделали бы торгово-развлекательную зону. Но парк должен вырасти, для этого требуется время. Вот если бы парк запланировали в начале строительства, тогда да», — объяснила она.

Частный бизнес в развитие зеленых зон вкладываться не готов, а у городских властей много других проблем, чтобы разбираться с владельцами участков. В тех же Шушарах остро стоит вопрос с транспортной доступностью и переполненными школами, поэтому строительство парков и скверов будет рассматриваться в последнюю очередь.

Бизнесу невыгодно, а властям некогда: почему жителям новостроек негде гулять
Невские Новости  / 

Такие проекты, как «Твой бюджет», в рамках которого жители предлагают свои идеи, а лучшие из них потом реализуются за счет города, тоже не совсем эффективны, рассказала Ольга Краснова. Поскольку бюджет проекта ограничен 15 млн рублей.

«Это хорошая детская площадка или две поменьше. Для создания парка средств недостаточно — это во-первых. Второй момент — жители предлагают от души, но, когда происходит углубленный этап рассмотрения заявки комитетом, всплывают нюансы. Житель предложил, но он не знает, что на территории могут быть сети, это накладывает ограничения», — объяснила депутат.

Все проблемы в новых районах возникают из-за непродуманной планировки, уверена Краснова: решить их, когда застройщик уже сдал объекты, сложно. Потом, как правило, выясняется, что новоселам не хватает поликлиник, зеленых зон, площадок для выгула собак и прочих удобств. Поскольку земля для этого изначально не была предусмотрена, встроить их в микрорайон фактически невозможно.

парк благоустройство шушары урбанистика зеленые зоны краснова
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 38069 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 34779 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 26776 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 20728 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Общество 15354 15 мая 2021
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Все новости / Общество / Бизнесу невыгодно, а властям некогда: почему жителям новостроек негде гулять
Рейтинг@Mail.ru