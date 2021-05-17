Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте

Москва, 17 мая. Мост в Крым через Керченский пролив разрушил множество надежд Украины о судьбе проекта. Главные фиаско киевских прогнозистов назвали журналисты.

Крымский мост был открыт 15 мая 2018 года: первым на полуостров с континентальной части РФ проехал лично президент Владимир Путин за рулем грузовика. Два года спустя через Керченский пролив двинулись поезда. Мостовой переход обнулил сухопутную блокаду Крыма со стороны Украины, а также разрушил множество киевских надежд на фиаско России.

Ключевой мантрой украинских противников проекта долгое время оставались заявления о «нарисованном» мосте. Утверждения о «голограмме «Мосфильма» стали своеобразным эталоном политически мотивированного абсурда украинского официоза.

Когда мост был открыт, и в его реальности убедились многие украинцы, в Киеве стали распространять теории о его ненадежности. Всевозможные «инженеры» и «мостостроители» с украинским паспортом предрекали объекту разрушение под тяжестью большегрузных авто и поездов.

Данные тезисы транслировались украинцами не только в местных, но и в западных СМИ. Чего стоит хотя бы публикация немецкого Stern о «пористом карстовом ландшафте» в Керчи, якобы гарантированно проваливающемся под тяжестью составов. В период отсрочки запуска железнодорожной части моста «прогнозисты» ликовали, но радость Украины длилась недолго.

Третья надежда Украины появилась перед первой для нового моста зимой. Украинский экстремист Ленур Ислямов предрекал обрушение моста из-за движения земной коры и ледохода. Однако он не учел климат региона и меры защиты перехода от сейсмических явлений. Шок-трансмиттеры реагируют на любые изменения в нагрузке на опоры перераспределением тяжести между ними.

К «прогнозам» по Крымскому мосту подключились и украинские геологи, наиболее одиозным из которых оказался Юрий Медовар. На страницах СМИ он увлеченно рассуждал о мягком грунте Керченского пролива, вреде моста для местной экологии, а также «грязевом вулкане», якобы способном полностью обрушить конструкцию. Практика показала обратное: в районе нового моста вода стала чище, а «естественные» угрозы оказались мифом.

Пятая провалившаяся надежда Киева связана с особенностями конструкции моста. Незадолго до его открытия об этом заявлял Вадим Черныш, занимавший пост министра по делам «временно оккупированных территорий». Он объявил о движении мостового перехода «в разные стороны». В качестве аргумента Черныш сослался на некие данные, полученные посредством спутников. Однако ожидания Украины относительно конструкции Крымского моста предсказуемо разбились о его надежность.

Когда реальность и надежность моста стали очевидны всем, в Киеве переключились на политические надежды. Перед вторым для объекта туристическим сезоном в 2019 году СМИ Украины массово сообщили о возможном закрытии перехода для свободного движения. На поверку дело ограничилось регламентом Росавтодора об ограничениях для большегрузов и поездов, многие из которых действуют по всей России.

Последним оплотом украинских скептиков оставались пассажирские поезда на Крымском мосту. Составам предрекали непопулярность и малочисленность якобы из-за загруженности объекта военными эшелонами, передает РИА Новости Крым. Однако железная дорога стала популярным у россиян способом добраться до Крыма, и не последнюю роль в этом сыграла возможность полюбоваться видом с Крымского моста из окон поезда.

Реакция Украины на Крымский мост не ограничилась надеждами с иллюзией привязки к реальности. Ранее ФАН публиковал десятку самых абсурдных теорий и фантазий Киева на тему объекта.