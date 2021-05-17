Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом

Москва, 17 мая. Пользователи Сети призывают телеведущую Ксению Собчак, которая сильно похудела за последнее время, «начать кушать» или хотя бы «съездить в гости к бабушке».

В начале года рацион звезды вызвал массу вопросов у подписчиков. Супруг телеведущей, режиссер Константин Богомолов, в соцсети показал, что ест на завтрак его жена. Размер порции, которой хватило бы на целую семью, удивил поклонников. После массы комментариев Ксения Собчак взяла себя в руки и начала терять вес.

Результат своих стараний она продемонстрировала на церемонии вручения премии МУЗ ТВ, где появилась в платье-сетке, оголяющем не только нижнее болье, но и идеальный пресс. В беседе с журналистами звезда призналась, что большой мотивацией для нее стали вопросы о беременности, которые ей регулярно задавали.

«Мне просто пришлось, уже столько раз мне в этом году сказали, что я беременная. Я же не могу каждый раз говорить, что Ксения Анатольевна просто любит поесть. Поэтому пришлось как-то, минус пять килограммов, и следить за собой», — заявила телеведущая.

Похоже, что звезда сильно увлеклась похудением, ведь на новых снимках она выглядит очень изможденной. Фанаты не на шутку испугались, ведь у Собчак стали проступать ребра.

Поклонники заявили, что Собчак нужно завязывать с диетами и вернуться к нормальному питанию. В комментариях многие отметили, что звезда в таком весе выглядит уже болезненно.

«Ксения Анатольевна, что-то слишком худа стала! Надо бы нарастить пару килограммов»; «Вы прям совсем худенькая стали, может покушать?»; «Ну прям скелетик какой-то ходячий! Вам нужно к бабушке срочно!» — написали фолловеры.

Ранее голливудская звезда Уилл Смит без стеснений показал фигуру, которая изменилась за время локдауна. Однако наевший животик актер не унывает и собирается худеть на глазах у фанатов.