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17 мая 16:26
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новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
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Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом

Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
Кино-ТВ

Москва, 17 мая. Пользователи Сети призывают телеведущую Ксению Собчак, которая сильно похудела за последнее время, «начать кушать» или хотя бы «съездить в гости к бабушке».

В начале года рацион звезды вызвал массу вопросов у подписчиков. Супруг телеведущей, режиссер Константин Богомолов, в соцсети показал, что ест на завтрак его жена. Размер порции, которой хватило бы на целую семью, удивил поклонников. После массы комментариев Ксения Собчак взяла себя в руки и начала терять вес.

Результат своих стараний она продемонстрировала на церемонии вручения премии МУЗ ТВ, где появилась в платье-сетке, оголяющем не только нижнее болье, но и идеальный пресс. В беседе с журналистами звезда призналась, что большой мотивацией для нее стали вопросы о беременности, которые ей регулярно задавали.

«Мне просто пришлось, уже столько раз мне в этом году сказали, что я беременная. Я же не могу каждый раз говорить, что Ксения Анатольевна просто любит поесть. Поэтому пришлось как-то, минус пять килограммов, и следить за собой», — заявила телеведущая.

Похоже, что звезда сильно увлеклась похудением, ведь на новых снимках она выглядит очень изможденной. Фанаты не на шутку испугались, ведь у Собчак стали проступать ребра.

Поклонники заявили, что Собчак нужно завязывать с диетами и вернуться к нормальному питанию. В комментариях многие отметили, что звезда в таком весе выглядит уже болезненно.

«Ксения Анатольевна, что-то слишком худа стала! Надо бы нарастить пару килограммов»;

«Вы прям совсем худенькая стали, может покушать?»;

«Ну прям скелетик какой-то ходячий! Вам нужно к бабушке срочно!» — написали фолловеры.

Ранее голливудская звезда Уилл Смит без стеснений показал фигуру, которая изменилась за время локдауна. Однако наевший животик актер не унывает и собирается худеть на глазах у фанатов.

здоровье собчак фигура
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