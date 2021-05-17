Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции

Минск, 17 мая. Евросоюз (ЕС) не может найти консенсус в вопросе Белоруссии, поэтому не вводит новые санкции. Об этом заявил минский журналист, политолог Валерий Карбалевич.

Эксперт обратил внимание на то, что Евросоюз не вводит новые ограничительные меры против Минска. Однако содружество не изменило свою позицию в этом вопросе. По словам Карбалевича, в ЕС входят 27 государств, и им трудно найти компромисс в некоторых ситуациях. Кроме того, сейчас Евросоюз сдал позиции и выглядит значительно слабее, чем 10-15 лет назад.

«В-третьих, есть фактор геополитики — боязнь получить в Белоруссии вторую Украину», — заявил эксперт.

Карбалевич добавил, что на решение ЕС также повлиял опыт предыдущих санкций. Дело в том, что ограничительные меры против Белоруссии не принесли ожидаемого результата.

Обозреватель также прокомментировал перспективы улучшения белорусского-американских отношений. По его словам, позитивной динамики в этом вопросе ближайшее время не будет. Кроме того, не следует ожидать открытия американского посольства в Минске.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Белоруссия станет ключевым союзником России в случае масштабного конфликта.