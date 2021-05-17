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17 мая 16:26
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новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
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Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
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16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
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Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции

Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
Global Look Press  /  Giovanni Guarino

Минск, 17 мая. Евросоюз (ЕС) не может найти консенсус в вопросе Белоруссии, поэтому не вводит новые санкции. Об этом заявил минский журналист, политолог Валерий Карбалевич.

Эксперт обратил внимание на то, что Евросоюз не вводит новые ограничительные меры против Минска. Однако содружество не изменило свою позицию в этом вопросе. По словам Карбалевича, в ЕС входят 27 государств, и им трудно найти компромисс в некоторых ситуациях. Кроме того, сейчас Евросоюз сдал позиции и выглядит значительно слабее, чем 10-15 лет назад.

«В-третьих, есть фактор геополитики — боязнь получить в Белоруссии вторую Украину», — заявил эксперт.

Карбалевич добавил, что на решение ЕС также повлиял опыт предыдущих санкций. Дело в том, что ограничительные меры против Белоруссии не принесли ожидаемого результата.

Обозреватель также прокомментировал перспективы улучшения белорусского-американских отношений. По его словам, позитивной динамики в этом вопросе ближайшее время не будет. Кроме того, не следует ожидать открытия американского посольства в Минске.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Белоруссия станет ключевым союзником России в случае масштабного конфликта.

санкции евросоюз белоруссия
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