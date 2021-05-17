Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией

Берлин, 17 мая. Немецкий политолог Александр Рар считает, что кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок может свести российско-германские отношения к нулю из-за либеральных ценностей.

Александр Рар считает, что новый канцлер ФРГ от партии «зеленых» будет строить свою политику на либеральных ценностях, которые поставит на первое место. Анналена Бербок дала понять, что отношения с Россией скоро могут испортиться. Она уже публично заявляла, что «Северный поток — 2» противоречит санкциям Евросоюза и его ни в коем случае нельзя вводить в эксплуатацию.

«Есть очень серьезная опасность, что госпожа Бербок может вернуть или привести Германию в ту же самую ситуацию, в которой, например, находятся российско-британские отношения, они фактически нулевые. В них сейчас ничего не происходит», — заявил Рар в беседе с редакцией «Украина.ру».

Политолог отметил, что если Бербок все же действительно станет канцлером по итогу выборов, на «СП-2» этот факт никак не отразится. Проект все равно завершат, а вот восстанавливать испорченные российско-германские отношения будет достаточно сложно.

Жители Германии считают, что именно Анналена Бербок может стать «свежим глотком воздуха» для их страны. Рейтинг доверия населения к политическому деятелю гораздо выше, чем у других кандидатов в канцлеры ФРГ.