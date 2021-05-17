Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»

Москва, 17 мая. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова впервые высказалась о шоу «Холостяк», в котором девушки борются за сердце основателя лейбла Black Star.

Шишкова, родившая от Тимати дочь Алису Юнусову, пообщалась с поклонниками в Instagram Stories. Один из подписчиков предположил, что экс-возлюбленную рэпера уже замучили вопросами о «Холостяке». По словам модели, каждый четвертый поступающий ей вопрос касается этого шоу.

Бывшая избранница основателя Black Star решила ответить сразу всем, кого волнует эта тема. Во-первых, Шишкова призналась, что смотрит шоу «Холостяк». Во-вторых, модель назвала имя своей фаворитки на проекте.

«Болела за Кристину, высокую блондинку, она уже ушла», — написала мать дочери Тимати.

Похоже, рэпер не делится секретной информацией о передаче с бывшей возлюбленной. Шишкова отметила, что ничего не знает о финале проекта.

В прошлом выпуске «Холостяка» Тимати выгнал сразу двух участниц. Рэпер отправил домой Кристину Романову и Марию Лобанову. Последняя призналась, что не ожидала такого исхода.