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17 мая 16:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
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Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
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16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
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Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»

Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
instagram.com  /  @missalena.92

Москва, 17 мая. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова впервые высказалась о шоу «Холостяк», в котором девушки борются за сердце основателя лейбла Black Star.

Шишкова, родившая от Тимати дочь Алису Юнусову, пообщалась с поклонниками в Instagram Stories. Один из подписчиков предположил, что экс-возлюбленную рэпера уже замучили вопросами о «Холостяке». По словам модели, каждый четвертый поступающий ей вопрос касается этого шоу.

Бывшая избранница основателя Black Star решила ответить сразу всем, кого волнует эта тема. Во-первых, Шишкова призналась, что смотрит шоу «Холостяк». Во-вторых, модель назвала имя своей фаворитки на проекте.

«Болела за Кристину, высокую блондинку, она уже ушла», — написала мать дочери Тимати.

Похоже, рэпер не делится секретной информацией о передаче с бывшей возлюбленной. Шишкова отметила, что ничего не знает о финале проекта.

В прошлом выпуске «Холостяка» Тимати выгнал сразу двух участниц. Рэпер отправил домой Кристину Романову и Марию Лобанову. Последняя призналась, что не ожидала такого исхода.

тимати Шишкова шоу холостяк
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