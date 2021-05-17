Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры

, 17 мая. Роскосмос потратит 318 миллионов рублей на разработку и создание автоматической станции для исследования Венеры. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

Созданием станции «Венера-Д» займутся специалисты Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина. Разработчикам предстоит обосновать возможность реализации проекта и предоставить возможные проектно-конструкторские решения. Главной целью миссии станет исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.

Запуск автоматической станции намечен на 2029 год. В полете будет задействована ракета «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03. «Венера-Д» станет первым в истории современной России космическим аппаратом, который отправится к Венере. Во времена СССР состоялись десять подобных миссий.

Ранее стало известно, что российский космический ядерный буксир «Зевс» будет интегрирован в систему ПВО РФ для отслеживания воздушных целей потенциального противника.