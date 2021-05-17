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17 мая 16:26
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новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина

Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 17 мая. Депутаты Рады устроили перепалку в прямом эфире при обсуждении слов президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипод России.

Украинские депутаты обсудили в студии телеканала «НАШ» заявление Путина о превращении соседней страны в «Антироссию». Признаками этого президент РФ назвал давление на русский язык и подавление сторонников нормализации отношений с Москвой. МИД Украины резко отреагировал на слова Путина, указав, что «российские танки» и «токсичные» сторонники союза с РФ не смогут помешать европеизации страны.

Нардеп Антон Поляков заявил, что удивлен выпадом украинского дипведомства на фоне предшествующих заявлений официального Киева о предстоящем «прорыве» в отношениях с Россией и возможной встрече президентов. По мнению депутата, подобное двоемыслие не поможет Украине урегулировать конфликт в Донбассе и добиться прогресса во внешнеполитических устремлениях.

«Власть сама не понимает, куда и зачем мы идем. Нам говорили, что будет диалог или встреча. Но ничего нет», - заявил Поляков.

Депутат от президентской партии «Слуга народа» Антон Камельчук эмоционально отреагировал на слова собеседника и обвинил его в поддержке президента России. Он несколько раз объявил, что Поляков «топит за Путина», из-за чего в студии началась перепалка. Оппонент Камельчука напомнил, что не призывал слушаться российского лидера, и попросил «перекрутить» эфир на собственные высказывания.

«Не ври. Говори правду. Я «топлю» за Украину», - объявил Поляков.

«За какую?» — не поверил Камельчук.

«За ту, которую вы продаете вместе со своим президентом. С которым вы вместе сядете», - парировал депутат.

Обозленный Камельчук рекомендовал Полякову «повесить на себя триколор». Судя по всему, он приравнял критику в адрес Зеленского к полной и безоговорочной поддержке России. Поляков в ответ посоветовал «слуге народа» посетить парламентскую клинику, намекнув на его проблемы с восприятием реальности. В качестве альтернативы он предложил успокоительную «таблеточку». В разгар перепалки ведущие объявили окончание эфира и переход на выпуск новостей.

Ранее ФАН подвел итоги киевского визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава американской дипломатии продемонстрировал, что Вашингтон не считается с Зеленским и будет решать будущее Украины без учета ее власти и интересов. В словах и поведении Блинкена усмотрели нежелание Соединенных Штатов «прикрывать» Украину перед Россией, а также готовность использовать ее как разменную монету в переговорах с РФ.

украина путин россия скандал украинское тв перепалка депутаты рады
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