Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога

Европарламент (ЕП) представил доклад, в котором говорится об основных принципах выстраивания отношений с Россией. Согласно документу, в Евросоюзе (ЕС) предлагается создать телеканал, который мог бы противостоять «русскоязычной пропаганде». Европа намерена рассказать России о «выгодах», которые получит Москва, если начнет «демократические преобразования». Рекомендуется не признавать легитимность нового составы Госдумы, если выборы в 2021 году будут признаны сфальсифицированными.

Елизавета Пронякина, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук, в комментарии ФАН объяснила, какой должна быть реакция России на заявления ЕП.

«России никак не следует на это реагировать. Во всяком случае — на официальном уровне. Европейский парламент — один из органов управления ЕС, но не он определяет внешнюю политику объединения», — заявила политолог.

ФБА «Экономика сегодня» / Борис Гришин

Что касается возможного признания легитимности нового состава Госдумы РФ, то ЕП вполне может отказаться от взаимодействия с российским парламентом, но это не окажет серьезного влияния на отношения России и стран объединения, сказала Елизавета Пронякина.

«Право признавать или не признавать легитимность Государственной думы — это право Европарламента. Как парламентская структура он может, например, отказаться взаимодействовать с Государственной думой РФ. Но опять же — это не окажет серьезного влияния на двусторонние отношения, которые, к сожалению, и так находятся не в лучшем состоянии», — добавила собеседница агентства.

Политолог прокомментировала заявление Европарламента о борьбе с русскоязычной пропагандой. По ее словам, это всего лишь повод для России усилить информационную безопасность. К тому же, отметила она, не совсем понятно, против чего выступает ЕП, говоря о пропаганде с нашей стороны.

pxhere.com /

«Что же касается борьбы с «русскоязычной пропагандой» — правда, не вполне понятно, чего именно — то, Европарламент намерен бороться с ней при помощи… пропаганды. Это вполне укладывается в логику информационной войны. В таком случае нет ничего зазорного в том, чтобы также усиливать свои позиции в информационном пространстве. Тем более, что России в этой плоскости определенно есть, куда расти», — подытожила эксперт.

Ранее эксперты рассказали, где Европарламент будет искать «молодых лидеров» для России. Политологи Александр Сосновский и Сергей Карнаухов в комментарии ФАН объяснили, что таким образом Запад пытается реанимировать проекты Алексея Навального. Основной базой для поиска самих «лидеров» при этом могут выступить структуры Михаила Ходорковского.