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17 мая 22:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
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Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
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Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога

Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
wikipedia.org  /  Diliff

Европарламент (ЕП) представил доклад, в котором говорится об основных принципах выстраивания отношений с Россией. Согласно документу, в Евросоюзе (ЕС) предлагается создать телеканал, который мог бы противостоять «русскоязычной пропаганде». Европа намерена рассказать России о «выгодах», которые получит Москва, если начнет «демократические преобразования». Рекомендуется не признавать легитимность нового составы Госдумы, если выборы в 2021 году будут признаны сфальсифицированными.

Елизавета Пронякина, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук, в комментарии ФАН объяснила, какой должна быть реакция России на заявления ЕП.

«России никак не следует на это реагировать. Во всяком случае — на официальном уровне. Европейский парламент — один из органов управления ЕС, но не он определяет внешнюю политику объединения», — заявила политолог.

Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
ФБА «Экономика сегодня»  / Борис Гришин

Что касается возможного признания легитимности нового состава Госдумы РФ, то ЕП вполне может отказаться от взаимодействия с российским парламентом, но это не окажет серьезного влияния на отношения России и стран объединения, сказала Елизавета Пронякина.

«Право признавать или не признавать легитимность Государственной думы — это право Европарламента. Как парламентская структура он может, например, отказаться взаимодействовать с Государственной думой РФ. Но опять же — это не окажет серьезного влияния на двусторонние отношения, которые, к сожалению, и так находятся не в лучшем состоянии», — добавила собеседница агентства.

Политолог прокомментировала заявление Европарламента о борьбе с русскоязычной пропагандой. По ее словам, это всего лишь повод для России усилить информационную безопасность. К тому же, отметила она, не совсем понятно, против чего выступает ЕП, говоря о пропаганде с нашей стороны.

Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
pxhere.com  / 

«Что же касается борьбы с «русскоязычной пропагандой» — правда, не вполне понятно, чего именно — то, Европарламент намерен бороться с ней при помощи… пропаганды. Это вполне укладывается в логику информационной войны. В таком случае нет ничего зазорного в том, чтобы также усиливать свои позиции в информационном пространстве. Тем более, что России в этой плоскости определенно есть, куда расти», — подытожила эксперт.

Ранее эксперты рассказали, где Европарламент будет искать «молодых лидеров» для России. Политологи Александр Сосновский и Сергей Карнаухов в комментарии ФАН объяснили, что таким образом Запад пытается реанимировать проекты Алексея Навального. Основной базой для поиска самих «лидеров» при этом могут выступить структуры Михаила Ходорковского.

россия европарламент европа
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Все новости / Политика / Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
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