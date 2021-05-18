Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках

Постепенное падение покупательской активности и увеличение предложения лишили российских застройщиков возможности дальнейшего повышения стоимости квартир. С чем связано отсутствие желания россиян покупать квартиры в новостройках, рассказал Александр Родионов, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

«Данная ситуация с падением спроса во многом связана с тем, что, когда ранее были понижены ставки на ипотеку, многие, кто хотел купить недвижимость, принимали решение достаточно быстро, так как рост цены был очень заметный. Поэтому основная масса тех, у кого было желание купить недвижимость по ипотеке по льготной ставке, осуществили свои потребности. Поэтому и спрос резко упал», — объяснил экономист.

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Что касается снижения цен на квартиры в новых домах, то тенденция будет сохраняться, считает эксперт. Однако ниже среднего цены падать все же не будут.

«В связи с падением спроса все застройщики идут на скрытые или открытые снижения цены в виде различных акций, рассрочек, скидок и других бонусов. Ситуация будет во многом зависеть от целого ряда факторов, в том числе состояния экономики, изменения процентной ставки по ипотеке и процента безработицы», — резюмировал Александр Родионов.

Ранее риелтор Алексей Силантьев спрогнозировал изменение ставки по ипотеке в России. В 2021 году объем ипотечных кредитов может оказаться на 10% меньше, чем в прошлом. По словам эксперта, строительная отрасль лоббирует снижение ипотечных ставок, поскольку стагнация и остановка продаж могут обернуться банкротством для некоторых застройщиков.