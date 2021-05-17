Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области

Ульяновск, 17 мая. Случай фермерской халатности, повлекшей смерть диких животных, произошел в поселке Белый ключ Сурского района.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, недобросовестные работники выбросили в поле удобрения, которые нашли и проглотили дикие кабаны. Предварительно известно, что это была селитра.

По словам очевидцев, виновные решили скрыть факт гибели животных и поспешили выбросить трупы кабанов в мусорный контейнер. Жители села засняли лежащие в мусорном баке туши и опубликовали фотодоказательства в Сети.

На место происшествия готовятся выехать специалисты региональной ветеринарии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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