Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца

Калуга, 17 мая. Найден пропавший три года назад пенсионер из Рязанской области. Его обнаружили в городе Обнинске под Калугой.

Сам мужчина не понимал, где находится, рассказали в отделении ПСО «Лиза Алерт». Активистам позвонили очевидцы, которые обнаружили в одном из кафе пожилого мужчину. Пенсионер назвал свои данные. Однако пожилой мужчина не был уверен в сказанном.

Волонтеры проверили по базе фамилию, но нашли лишь созвучную. Выяснилось, что речь идет о пенсионере, пропавшем в 2018 году. Пока волонтеры искали дополнительную информацию, мужчина вновь исчез. Активисты расклеили ориентировки с описанием пропавшего. Позже мужчина нашелся. Его вернули домой, где его встретила сестра-близнец.

Пожилой пенсионер из Иркутской области осуществил мечту своей супруги, став блогером. Мужчина на некоторое время лишился постоянной работы, и пара жила лишь на его эпизодические заработки. Пенсионер хотел зарабатывать своим талантом.