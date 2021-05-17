Ночные жрицы с Украины: как устроен интим-рынок в Крыму и Севастополе

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Однажды, приехав к клиенту, я увидела там своего бывшего одноклассника: «Маша, это ты, я тебя всю школу хотел, я хотел с тобой быть, все время, когда мы учились. Ты не представляешь, как долго я мечтал о тебе…» ― говорил мне он. А я такая: «Ну все, пока, я пошла…» Я долго не соглашалась, говорила «нет», он уверял, что никому ничего не расскажет и все понимает. Спрашивал, что мне нужно. Деньги? Иди, бери, сколько тебе надо. Человек был в меня влюблен и, когда встретил, был очень рад. В итоге я быстро заработала нужную сумму, купила телефон, одежду и уехала в Петербург.