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17 мая
Ночные жрицы с Украины: как устроен интим-рынок в Крыму и Севастополе
С началом летнего сезона на полуостров съезжается большое количество людей. Кто-то едет отдыхать, а кто-то работать, правда, не всегда легальным путем. Помимо официантов, горничных, барменов… в Крым на заработок подтягиваются также и жрицы любви. С одной из работниц секс-индустрии пообщался корреспондент ФАН.

Мария родилась в небольшом провинциальном российском городке 26 лет назад. Когда девушке исполнилось 16, она сбежала из дома и перебралась в культурную столицу нашей родины.
Global look press
Меня отчислили из художественного училища, и я переехала в Санкт-Петербург, где снова поступила учиться. Но деньги быстро закончились, жилье было дорогое, и пришлось устраиваться на работу. В первый раз я пошла трудиться в колл-центр, потом было еще несколько специальностей: официант, продавщица, уборщица… кем я только не была. Но где-то задерживали заработную плату, а где-то ее вообще не выплачивали.
Мария.
Стриптиз
Когда девушке исполнилось 19, она наткнулась на объявление о том, что в закрытый частный клуб в Санкт-Петербурге требуются официанты.
Global look press
Там обещали большую зарплату, я подумала, что это административная работа, но, когда я пришла, красивая девушка сообщила мне, что официантов они не набирают, но у них есть вакансия танцовщицы. Все это было преподнесено завуалированно, там был выбор: или вы танцуете и получаете чаевые, или деньги за консумацию, то есть когда мужчина угощает тебя в баре и оставляет в нем много средств, ты получаешь свой процент.
Мария.
Global look press
Но обычным стриптизом это заведение не ограничивалось. Для специальных гостей на нижнем этаже стоял шест, и клиенты спускались туда, чтобы выбрать девушку уже для интимных услуг.
Мне сказали: «Если ты хочешь, то можешь там работать, если нет, то нет». Все девушки ходили, а я нет, мне было 19, для меня это было табу: да я никогда в жизни, да я ни за что, я не такая, я правильная, я только с любимым!
Мария.
Барышня рассказала, что девушки, работающие внизу у шеста, за ночь зарабатывали 20 тысяч рублей, в то время как она получала лишь две тысячи.
Arne Dedert / Global look press
Тюрьма
Затем была тюрьма. Мария получила свой первый срок за кражу продуктов в магазине.
Мне было нечего есть, я снимала квартиру в Питере, были проблемы с деньгами, и мне пришлось воровать еду в супермаркете.
Мария.
Rolf Kremming / Global look press
Девушка просидела до суда полгода в СИЗО, а на заседании ее отпустили, поскольку статья попала под амнистию в 2015 году. Выйдя из тюрьмы, Мария вернулась в Петербург к своему молодому человеку. Затем ее опять осудили, на этот раз за нападение на троих сотрудников полиции при исполнении. При весе в 45 кг Мария умудрилась нанести легкие ушибы и ссадины троим взрослым полицейским и получить за это год и три месяца колонии общего режима.
Это произошло в тот же год, когда я вышла из СИЗО. Я приехала в Москву и в центре города, недалеко от Третьяковской галереи, стояла и поджидала своих знакомых. В пластиковом стаканчике у меня был коньяк, но я старалась пить его, не привлекая внимания. Ко мне подошли трое правоохранителей, они не представились, не предъявили удостоверение и решили отвезти в отделение. Так как я ждала друзей, которые должны были приехать из другой страны, я отказалась идти с ними: сначала пыталась договориться, а потом стала сопротивляться. Уже в самом полицейском участке я нехотя подписала признание и три года находилась в федеральном розыске.
Мария.
Влюбленный одноклассник
Отсидев еще год и два месяца, Мария вернулась в свой родной город и зарегистрировалась в социальных группах: «Содержанки» и других подобного рода.
Когда я еще работала в стриптизе, одна из девушек показывала мне различные группы в соцсетях, в которых она состояла и работала помимо клуба. Ей дарили подарки, снимали квартиру и все остальное… Выйдя из тюрьмы, я искала работу и думала, чем заняться, но, посмотрев на зарплату в 10 тысяч рублей в месяц в своем городе, поняла, что мне ее вообще ни на что не хватит: нужно было вернуться в Питер, купить одежду, оплатить съемное жилье. Мне нужно было много денег, и я поняла, что необходимо что-то быстро менять.
Мария.
Arne Dedert / Global look press
Зайдя в одну из групп, Мария выложила в ней свое объявление, первый раз в жизни поехала на заказ и заработала 3000 рублей с помощью интима. Тогда ей было уже 24 года.
Однажды, приехав к клиенту, я увидела там своего бывшего одноклассника: «Маша, это ты, я тебя всю школу хотел, я хотел с тобой быть, все время, когда мы учились. Ты не представляешь, как долго я мечтал о тебе…» ― говорил мне он. А я такая: «Ну все, пока, я пошла…» Я долго не соглашалась, говорила «нет», он уверял, что никому ничего не расскажет и все понимает. Спрашивал, что мне нужно. Деньги? Иди, бери, сколько тебе надо. Человек был в меня влюблен и, когда встретил, был очень рад. В итоге я быстро заработала нужную сумму, купила телефон, одежду и уехала в Петербург.
Мария.
Вернувшись в Северную столицу, Мария решила простить своего бывшего молодого человека, который ждал ее из тюрьмы, но так и не дождался.
Rolf Kremming / Global look press
За два месяца до моего освобождения он нашел себе другую девушку, а потом они звонили мне вместе в четыре утра и жаловались друг на друга. Но в итоге я его простила и мы помирились. Я устроилась работать сначала уборщицей, потом маляром, а затем продавала хот-доги и кукурузу на Дворцовой площади. Но спустя примерно год мы расстались, из-за пандемии не выдержали друг друга, да и денег стало меньше. Тогда я снова начала жить самостоятельно и поняла, что на обычных работах просто не потяну жилье и свое содержание, поэтому пришлось идти в бордель.
Мария.
Путешествие в Крым
Мария рассказала, что очень боялась ехать на первый вызов, но работающие там девушки накормили ее жареной картошкой с селедкой и успокоили. Затем она перебралась в Москву, где устроилась по той же специальности, а этим летом решила попытать счастье на полуострове.
В Москве и Питере в борделях я проработала всего полгода. При этом я не люблю сидеть на одном месте, и эта специальность мне помогает путешествовать, поскольку заработать подобным образом я могу в любом городе и в любой стране.
Мария.
Девушка говорит, что работа в Санкт-Петербурге и Москве отличается от работы в Крыму и Севастополе.
Arne Dedert / Global look press
Во-первых, на полуострове бордели держат сами девочки, в то время как в столицах этим занимаются мужчины-сутенеры. Во-вторых, данная индустрия тут не развита, например, здесь мы передвигаемся на обычных такси, а в столицах есть специально нанятые для этих целей машины. Также отличаются цены, в Москве и Питере час работы стоит от 5000 рублей, а тут можно найти девушку и за 1000-2000.
Мария.
Мария пояснила, что настоящие держатели борделей никогда лично не видятся с девушками и зачастую могут жить в других странах. Но при полицейских рейдах и захвате подобных заведений под уголовную статью попадают сами барышни, которые, к примеру, вели бухгалтерию или принимали заказы по телефону, а найти настоящих хозяев у полицейских вряд ли когда-нибудь получится.
Настоящую хозяйку борделя за всю свою жизнь я видела всего один раз, это было в Москве, она приехала к нам праздновать свой день рождения. Обычно же связь с ними держится по Viber, WhatsApp и в подобных мессенджерах.
Мария.
Global look press
Сейчас Мария планирует поработать в данной отрасли до конца мая, скопить 60 тысяч рублей и уйти. В Санкт-Петербурге она окончила курсы, поэтому хочет заработать на необходимое оборудование и устроиться по специальности.
Наказание
Сегодня за занятие проституцией российское законодательство предусматривает административную ответственность, которая влечет за собой наложение штрафа до 2 тысяч рублей. При этом за содержание борделя грозит уже уголовная статья, предусматривающая наказание либо в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на те же пять лет (поэтому хозяева борделей и стараются скрываться подальше даже от страны, где находится их «бизнес»).

Однако от этого жриц любви в нашей стране не становится меньше. Всего несколько лет назад, по данным МВД, в России насчитывалось около миллиона человек, занятых в проституции. При этом, по сообщениям общественников, их количество может доходить до пяти миллионов.
Rolf Kremming / Global look press
Тем временем в десяти странах Европы данную специальность уже давно полностью легализовали. Так, например, в Германии в конце 2019 года было официально зарегистрировано 40 400 проституток, при этом статистика не учитывала тех, кто работал на этом поприще нелегально. Но также есть страны, в которых занятие таким бизнесом влечет реальные тюремные сроки, а иногда и смертную казнь. Например, в Албании за сутенерство полагается наказание от пяти до 15 лет лишения свободы, а самим проституткам и их клиентам грозит срок до трех лет. В Иране же жриц любви попросту казнят.
Легализация в России
В России давно пытаются легализовать эту профессию, однако каждый раз ее обсуждение приводит к серьезному накалу страстей. Напомним, что в нашей стране проституция была криминализована в 1763 году и грозила ссылкой в Сибирь. В Российской империи по инициативе императора Николая I ввиду бесполезности наказания и увеличения количества венерических заболеваний она была легализована и взята под врачебно-полицейский контроль, но с приходом советской власти в 1917 году вновь оказалась под запретом. При этом депутаты и общественники не раз пытались легализовать данную профессию. Так, еще в 2012 году на форуме, созданном по инициативе фонда «Полиция нравов», был предложен проект Федерального закона «О государственном регулировании и контроле за оказанием сексуальных услуг». Тогда проект закона поддержал бывший депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Но нашлись и противники законопроекта, которые говорили о его противоречии традиционно-нравственным ценностям.
Global look press
Кроме того, в 2020 году правозащитные организации, воспользовавшись обсуждением проекта нового кодекса об административных правонарушениях, потребовали отменить статью 6.11. КоАП ― «Занятие проституцией». Главная идея заключалась в том, чтобы эта профессия перестала быть вначале официальным правонарушением, а затем и общественным позором. Но, к сожалению, ни одна из предпринятых инициатив так и не возымела успеха, поэтому миллионы женщин по всей стране до сих пор продолжают трудиться в этой отрасли совершенно нелегально, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье опасности, а также различным профессиональным рискам.
Крым и Севастополь
Но вернемся в Крым и Севастополь. На сегодняшний день в городе есть всего одна общественная организация, готовая оказывать поддержку работницам секс-услуг. Это благотворительный фонд «Сердце Севастополя».
На сегодняшний день мы являемся единственной общественной организацией в городе, которая помогает девушкам, оказывающим интимные услуги. К нам обращаются барышни из 11 различных заведений, хотя их тут значительно больше. Если говорить о статистике, то, по моим подсчетам, в каждом из салонов трудится около десяти женщин, и это не считая «индивидуалок».
рассказывает корреспонденту ФАН руководитель благотворительного фонда «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.
Global look press
Основная проблема, с которой сталкиваются девушки, ― это отсутствие медицинского полиса, без которого они не могут обратиться в поликлинику или сделать аборт.
В Крым и Севастополь львиная доля подобных работниц приехала с Украины. Из-за отсутствия местной прописки и регистрации барышни не могут самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Мы договариваемся с врачами, которые помогают им сдать анализы, сделать аборт, перевязывают трубы, выявляют и лечат венерические заболевания. Я понимаю, что аборт — это грех, но в некоторых ситуациях без него просто нельзя обойтись.
Анастасия Макеева.
13 беременных в фуре между палетами
Специалист рассказала, что пару лет назад в Крыму полицейские накрыли бордель, в котором работало 13 беременных женщин.
В 2019 году в одном из городов Крыма сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бордель, в котором работало 13 беременных барышень в возрасте от 17 до 23 лет и со сроком беременности от восьми до 23 недель. Они не знали, что с ними делать, обзвонили все общественные организации полуострова, но все отнекивались, и никто не соглашался их брать. В итоге их привезли к нам в Севастополь. Первым делом мы отправили их на осмотр гинеколога. Женщины оказались здоровыми, и только у одной из них была замершая беременность, ей пришлось делать аборт. Ну а дальше началась спецоперация…
Анастасия Макеева.
Анастасия рассказала, что все барышни приехали с Украины и владелец борделя отобрал у них документы, вследствие чего они не могли вернуться на родину.
Мы переправляли женщин нелегально, в фуре между палетами с гречкой.
Анастасия Макеева.
Помимо медицинской помощи, организация помогает девушкам с одеждой, устройством их детей в школы и детские сады, а также оказывает психологическую помощь.
Voller Ernst / Siegfried Steinac / Global look press
У многих девушек во время работы случается стресс из-за грубости и жестокости, с которыми им приходится сталкиваться. У нас есть высококвалифицированный психолог, который всегда готов им помочь. Но надо заметить, что в подобных ситуациях им больше помогает мечеть и православная церковь. Благочинный Севастополя Сергий Халюта дал личное распоряжение оказывать психологическую помощь подобным барышням. Для них церковь — это что-то чистое, святое, и она помогает им больше, чем обычный психолог. Кроме того, там им могут подыскать другую работу, дают советы, общаются, успокаивают.
Анастасия Макеева.
Специалист пояснила, что в их фонд для малоимущих приносят разную одежду и иногда эротического характера. Подобные вещи не нужны простым мамочкам, и они отдают их жрицам любви.
Этим мы помогаем им сохранить свой капитал и не тратиться лишний раз. Девушки в эту отрасль приходят по разным причинам, но я ни разу не встречала нимфоманки, которой бы это нравилось. К примеру, у одной из наших подопечных трое детей, лежачий отец и пьяница муж, она работает одна за всю семью, и вы представляете, сколько ей нужно денег для того, чтобы все это содержать.
Анастасия Макеева.
Автор: Анна Чудакова
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