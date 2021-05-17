Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ

Москва, 17 мая. Центральный банк Российской Федерации не поддержал идею об использовании водительского удостоверения при получении финансовых услуг.

Авторами соответствующих поправок к антиотмывочному закону (115-ФЗ) выступали Национальный совет финансового рынка (НСФР) и фонд «Сколково». Против инициативы высказались как Банк России, так и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Ведомство указало, что использование водительских прав возможно лишь при дополнительной идентификации личности, сообщает «Коммерсантъ».

«[Водительское удостоверение] не может полноценно заменить один из документов, удостоверяющих личность», — пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Также журналисты ознакомились с отзывом Центробанка на проект поправок. Регулятор соглашается с позицией службы, ссылаясь на законодательство, согласно которому водительские права не относятся к удостоверяющим личность документам.

Российские кредитные организации собираются разрешить третьим лицам снимать деньги с платежных карт. Такая возможность будет доступна с помощью генерации специального QR-кода. Внедрение новой системы позволит расширить возможности получения денег людьми, не располагающими банковскими картами.

Компания «Роснефть» ранее расширила спектр сервисных услуг для клиентов автозаправочных станций. В рамках финансовых супермаркетов «Мир привилегий» водители могут оформить, например, страховые полисы ОСАГО и КАСКО, дебетовые карты с программами лояльности, а также потребительские кредиты и заявку на ипотеку, сообщает «ФедералПресс».