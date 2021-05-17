Иван Телегин продолжит карьеру в омском «Авангарде»

Омск, 17 мая. Олимпийский чемпион 2018 года Иван Телегин станет игроком «Авангарда».

Пресс-служба столичного хоккейного клуба ЦСКА проинформировала, что форвард Иван Телегин расторг контракт с «армейцами». Журналисты «Чемпионата» сообщили, что 29-летний нападающий перейдет в омский «Авангард». За ЦСКА Телегин выступал с 2014 года. В составе московского клуба он выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне Телегин провел за ЦСКА 57 матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Он набрал 16 очков по системе «гол+пас».

Ранее российский форвард Никита Кучеров набрал три очка в матче плей-офф НХЛ между «Тампой» и «Флоридой». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4.