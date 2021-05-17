Звезду «Орла и решки» Регину Тодоренко раскритиковали из-за фото с синими губами

Москва, 17 мая. Звезда шоу «Орел и решка», блогер Регина Тодоренко удивила поклонников новым неожиданным образом. Телеведущая предстала перед фанатами с синими губами.

Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram две фотографии, на которых она демонстрирует яркий макияж. Волосы ведущая убрала в высокий хвост, оставив челку.

«Долго лежала под водой!» — пошутила знаменитость о цвете своих губ.

Блогер попросила подписчиков выбрать, какая из двух фотографий им нравится больше. Однако многие поклонники раскритиковали Тодоренко и отметили, что им не нравится ни первый, ни второй снимок. А некоторые комментаторы пошутили, что телеведущая еще не пришла в себя после майских праздников, пишут «Дни.ру».

«Не люблю синюю помаду, холодок пробирает. Словно губы мертвеца»; «Ужас ужасный»; «Челка — вообще не твое!»; «Кассир из девяностых»; «Вернитесь в свой первоначальный стиль. Длинные, светлые волосы и никакой экспрессии», — написали пользователи соцсети.

Регина Тодоренко ранее поделилась с поклонниками секретом похудения. Знаменитость рассказала, как избавилась от лишнего веса после беременности.