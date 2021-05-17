Цивин высказался о невозможности нового иска Марии Баталовой

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 17:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Все новости
17 мая 17:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Все новости

Цивин высказался о невозможности нового иска Марии Баталовой

Шоу-бизнес
Цивин высказался о невозможности нового иска Марии Баталовой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Адвокаты Марии Баталовой подготовили новый иск к Наталье Дрожжиной, касающийся двух комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. По их словам, эти комнаты были куплены по инициативе Натальи Дрожжиной, никто не давал ей такого поручения. Один из адвокатов — Татьяна Киреенко — заявила, что они будут требовать признания сделки недействительной и возврата денег дочери Баталова. Адвокат Михаил Цивин утверждает, что фактически это невозможно.

«Киреенко сейчас пытается рассказать, что они будут договор купли-продажи комнат для Марии Алексеевны Баталовой аннулировать. Каким образом они это собираются делать и против кого будут подавать иск — непонятно. Потому что владелец этих комнат, который к нам обратился с предложением купить, получил полностью все деньги. Договор абсолютно легитимный, более того, он даже утвержден судом — соседка пыталась забрать эти комнаты. Госпожа Киреенко рассказывает сказки журналистам», — сказал Михаил Цивин ФАН.

По словам адвоката, об этой покупке были прекрасно осведомлены и Гитана Леонтенко, и Мария Баталова. Более того, якобы эта покупка обсуждалась на семейном совете и ее целесообразность была принята по нескольким причинам. Гитана Аркадьевна очень не любила хранить деньги в валюте — на них нет процентов, а в рублях боялась инфляции. Поэтому решила, что недвижимость — это самое надежное. К тому же эти комнаты расположены в непосредственной близости к той поликлинике Управления делами президента, к которой приписана Мария Баталова.

Цивин высказался о невозможности нового иска Марии Баталовой
Global Look Press  / Anatoly Lomohov/Russian Look

Кроме того, СМИ со ссылкой на адвокатов Марии Баталовой сообщили, что собираются через суд аннулировать еще один договор. На сей раз купли-продажи двух комнат в коммунальной квартире. По мнению стороны истицы, Наталья Дрожжина использовала данные комнаты с выгодой для себя.

Ранее ФАН сообщил о том, что актриса Наталья Дрожжина могла покупать кружевное нижнее белье и парфюмерию на деньги тяжелобольной дочери покойного артиста Алексея Баталова.

баталова цивин
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 38069 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 34779 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 26776 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 20728 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Общество 15354 15 мая 2021
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Все новости / Шоу-бизнес / Цивин высказался о невозможности нового иска Марии Баталовой
Рейтинг@Mail.ru