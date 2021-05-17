Цивин высказался о невозможности нового иска Марии Баталовой

Адвокаты Марии Баталовой подготовили новый иск к Наталье Дрожжиной, касающийся двух комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. По их словам, эти комнаты были куплены по инициативе Натальи Дрожжиной, никто не давал ей такого поручения. Один из адвокатов — Татьяна Киреенко — заявила, что они будут требовать признания сделки недействительной и возврата денег дочери Баталова. Адвокат Михаил Цивин утверждает, что фактически это невозможно.

«Киреенко сейчас пытается рассказать, что они будут договор купли-продажи комнат для Марии Алексеевны Баталовой аннулировать. Каким образом они это собираются делать и против кого будут подавать иск — непонятно. Потому что владелец этих комнат, который к нам обратился с предложением купить, получил полностью все деньги. Договор абсолютно легитимный, более того, он даже утвержден судом — соседка пыталась забрать эти комнаты. Госпожа Киреенко рассказывает сказки журналистам», — сказал Михаил Цивин ФАН.

По словам адвоката, об этой покупке были прекрасно осведомлены и Гитана Леонтенко, и Мария Баталова. Более того, якобы эта покупка обсуждалась на семейном совете и ее целесообразность была принята по нескольким причинам. Гитана Аркадьевна очень не любила хранить деньги в валюте — на них нет процентов, а в рублях боялась инфляции. Поэтому решила, что недвижимость — это самое надежное. К тому же эти комнаты расположены в непосредственной близости к той поликлинике Управления делами президента, к которой приписана Мария Баталова.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Кроме того, СМИ со ссылкой на адвокатов Марии Баталовой сообщили, что собираются через суд аннулировать еще один договор. На сей раз купли-продажи двух комнат в коммунальной квартире. По мнению стороны истицы, Наталья Дрожжина использовала данные комнаты с выгодой для себя.

Ранее ФАН сообщил о том, что актриса Наталья Дрожжина могла покупать кружевное нижнее белье и парфюмерию на деньги тяжелобольной дочери покойного артиста Алексея Баталова.