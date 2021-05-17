Дочь поэта Олега Сердобольского раскритиковала песни на шоу «Голос.Дети»

Санкт-Петербург, 17 мая. Дочь детского поэта и журналиста Олега Сердобольского, руководитель музыкального коллектива «Фонтан. Чик» Ярослава Сердобольская нелестно отозвалась о шоу «Голос.Дети».

Сердобольская приняла участие в посвященной ее отцу пресс-встрече Медиагруппы «Патриот». Она отметила, что с детства сочиняет небольшие песни. Вместе с отцом они написали около 40 композиций, на которых затем и вырос музыкальный коллектив Сердобольской. Однако дочери поэта совсем не нравятся песни, которые исполняют на проекте «Голос.Дети».

«Когда смотришь детское шоу «Голос», удивляешься, как дети маленькие поют песни не по возрасту. Плохо дела с детскими песнями и с хорошими текстами обстоят, которые формируют фундамент. При этом они модные, их хочется повторять», — раскритиковала звучащие на передаче песни Сердобольская.

Дочь поэта и ее отец поставили цель вместе создать модные детские песни с хорошим фундаментом. Темой одной из композиций стала журналистика, и Сердобольский согласился сам исполнить эту песню, а также сняться в клипе.

«Представить, что он объединит в этой песни и журналистский, и культурный мир, и свою поэзию — это просто мечта», — подытожила дочь журналиста.

Пресс-встреча в медиацентре «Патриота» получила название «Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС». Мероприятие приурочено ко дню рождения журналиста и поэта.