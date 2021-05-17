Дочь поэта Олега Сердобольского раскритиковала песни на шоу «Голос.Дети»

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17 мая 16:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Дочь поэта Олега Сердобольского раскритиковала песни на шоу «Голос.Дети»

Шоу-бизнес
Дочь поэта Олега Сердобольского раскритиковала песни на шоу «Голос.Дети»
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 17 мая. Дочь детского поэта и журналиста Олега Сердобольского, руководитель музыкального коллектива «Фонтан. Чик» Ярослава Сердобольская нелестно отозвалась о шоу «Голос.Дети».

Сердобольская приняла участие в посвященной ее отцу пресс-встрече Медиагруппы «Патриот». Она отметила, что с детства сочиняет небольшие песни. Вместе с отцом они написали около 40 композиций, на которых затем и вырос музыкальный коллектив Сердобольской. Однако дочери поэта совсем не нравятся песни, которые исполняют на проекте «Голос.Дети».

«Когда смотришь детское шоу «Голос», удивляешься, как дети маленькие поют песни не по возрасту. Плохо дела с детскими песнями и с хорошими текстами обстоят, которые формируют фундамент. При этом они модные, их хочется повторять», — раскритиковала звучащие на передаче песни Сердобольская.

Дочь поэта и ее отец поставили цель вместе создать модные детские песни с хорошим фундаментом. Темой одной из композиций стала журналистика, и Сердобольский согласился сам исполнить эту песню, а также сняться в клипе.

«Представить, что он объединит в этой песни и журналистский, и культурный мир, и свою поэзию — это просто мечта», — подытожила дочь журналиста.

Пресс-встреча в медиацентре «Патриота» получила название «Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС». Мероприятие приурочено ко дню рождения журналиста и поэта.

шоу голос сердобольская детские песни
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