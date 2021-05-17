Тяжеловесы Фьюри и Джошуа получат многомиллионный гонорар за бой в Саудовской Аравии

Лондон, 17 мая. Организаторы поединка британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа отмечают, что официально контракты еще не подписаны, но речь идет о многомиллионных гонорарах бойцов.

По словам промоутера Боба Арума, они продолжают вести переговоры с принимающей боксерский поединок стороной. Однако организаторы из Саудовской Аравии уже озвучили сумму в 155 миллионов долларов. Детали сделки еще уточняются, из заявленной круглой суммы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа получат по 75 миллионов долларов. Оставшиеся деньги — 5 миллионов — предназначаются в качестве гонораров другим участникам мероприятия.

В марте Фьюри и Джошуа подписали контракт на два поединка. Несколько стран боролись за возможность принять ивент, но в конечном итоге была выбрана Саудовская Аравия. Первый бой британских тяжеловесов состоится 14 августа, дата второй встречи пока не назначена, но промоутер уверяет, что она состоится до конца года.

В феврале прошлого года 32-летний Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Однако его противник — Энтони Джошуа — удерживает четыре чемпионских пояса в этой категории. Первый поединок тяжеловесов будет объединительным, а во втором проигравший спортсмен получит право на реванш.

Ранее бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 262 и стал новым чемпионом UFC в легкой весовой категории.